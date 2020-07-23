MediaTek анонсировала чипсет Dimensity 720 с поддержкой 5G
Компания MediaTek сегодня анонсировала чипсет Dimensity 720, свою новейшую SoC, которая предоставит потребителям получить доступ к технологии 5G на смартфонах среднего уровня.
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"Dimensity 720 устанавливает новый стандарт, предоставляя функциональные возможности и технологии 5G для устройств, более доступных для массового потребителя. Этот чип обладает высокой энергоэффективностью, обладает впечатляющей производительностью и передовыми технологиями обработки изображений. Все это в совокупности поможет производителям использовать различные 5G устройства для потребителей по всему миру", - сказал Йенчи Ли, заместитель генерального директора подразделения беспроводных коммуникаций MediaTek.
7 нм чипсет Dimensity 720 интегрирован с самым энергоэффективным 5G модемом в своем классе. Он построен на основе технологии MediaTek 5G UltraSave, которая использует интеллектуальные возможности по работе с сетью и контентом для управления режимом работы модема в реальном времени и продления срока службы батареи. Чипсет также включает в себя впечатляющие функции мультимедиа, подключения и обработки изображений для удобства пользователей.
SoC Dimensity 720 предназначен для устройств среднего уровня с функциями, которые включают в себя:
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- поддержку дисплеев с частотой кадров 90 Гц для быстрой, плавной игры и потоковой передачи;
- расширенные возможности потокового видео с поддержкой MiraVision HDR10+;
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- поддержку камер до 64-мегапикселей или 20 + 16-мегапиксельной двойной камеры;
- интегрированный Voice Wakeup (VoW) для минимизации энергопотребления постоянно включенных голосовых помощников, а также подавление шума с двумя микрофонами, чтобы голосовые помощники могли слышать пользователей более четко даже в шумной обстановке.
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Dimensity 720 представляет собой восьмиядерный процессор с двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A76, работающими на частоте 2 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами. Dimensity 720 также включает графический процессор Arm Mali G57, быструю память LPDDR4X и флэш-память UFS 2.2 для быстрой скорости чтения и записи.
Чипсет поддерживает новейшие технологии связи VoNR, 5G и 4G с двумя SIM-картами и двойной режим ожидания (DSDS) для обеспечения пользователям наилучшего соединения, автономные (SA) и не автономные (NSA) сети с частотой до 6 ГГц.
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