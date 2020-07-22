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В последнее время всё большую популярность среди геймеров приобретают специализированные игровые столы от ведущих производителей компьютерной и игровой периферии, позволяющие не только с комфортом разместиться перед монитором, но и грамотно организовать игровое место. Кроме того специальные столы имеют множество вспомогательных функций.

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Сегодня компания Cougar расширила свою линейку игровой мебели, представив компактный игровой стол MARS 120 ARGB, являющийся улучшенным вариантом оригинального Cougar MARS. Стол MARS 120 получил свое название из-за ширины поверхности, равной 120 см (у оригинальной модели ширина была на 5 см меньше с каждого края). Кроме того, в отличие от оригинального MARS, новинка получила фиксированную высоту 81 см, а поверхность стола имеет глубину 74 см. Боковые края Cougar MARS 120 оснащены парой светодиодных RGB рассеивателей. Помимо собственного источника питания подключения рабочий стол подключается к порту USB 3.0 и разъемам HDA компьютера, чтобы обеспечить работу выходных портов USB 3.0 и USB 2.0, а также разъемов для микрофона и наушников. Кроме того на панели стола находится кнопка для переключения между предустановленными режимами работы RGB подсветки. Настройки RGB можно изменять с помощью большинства популярных программ управления ARGB. Стол MARS 120 ARGB имеет грузоподъемность 150 кг. На данный момент компания Cougar не раскрывает цены на MARS 120 ARGB.

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