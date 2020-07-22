Cougar представила новый игровой стол MARS 120 ARGB
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В последнее время всё большую популярность среди геймеров приобретают специализированные игровые столы от ведущих производителей компьютерной и игровой периферии, позволяющие не только с комфортом разместиться перед монитором, но и грамотно организовать игровое место. Кроме того специальные столы имеют множество вспомогательных функций.
Сегодня компания Cougar расширила свою линейку игровой мебели, представив компактный игровой стол MARS 120 ARGB, являющийся улучшенным вариантом оригинального Cougar MARS. Стол MARS 120 получил свое название из-за ширины поверхности, равной 120 см (у оригинальной модели ширина была на 5 см меньше с каждого края). Кроме того, в отличие от оригинального MARS, новинка получила фиксированную высоту 81 см, а поверхность стола имеет глубину 74 см. Боковые края Cougar MARS 120 оснащены парой светодиодных RGB рассеивателей. Помимо собственного источника питания подключения рабочий стол подключается к порту USB 3.0 и разъемам HDA компьютера, чтобы обеспечить работу выходных портов USB 3.0 и USB 2.0, а также разъемов для микрофона и наушников. Кроме того на панели стола находится кнопка для переключения между предустановленными режимами работы RGB подсветки. Настройки RGB можно изменять с помощью большинства популярных программ управления ARGB. Стол MARS 120 ARGB имеет грузоподъемность 150 кг. На данный момент компания Cougar не раскрывает цены на MARS 120 ARGB.
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