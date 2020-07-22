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XIAOMI готовится выпустить бюджетный смартфон POCO C3

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 Семья смартфонов Xiaomi скоро пополнится новым членом. Правда, новый смартфон будет выпускать не сама компания, а ее суббренд, который в начале года стал вроде бы как независимым. Poco готовит к выпуску свой смартфон Poco C3 на индийском рынке. Однако здесь таится небольшой подвох. Дело в том, что смартфон не совсем новый, это всего лишь вариация Redmi 9C.

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 Смартфон имеет номер модели М2006С3МІ и должен поступить в продажу под названием Poco C3. Для тех, кто не знаком с Redmi 9C, напомню, что новинка дебютировала в конце июня в Малайзии, а на мировом рынке была представлена 15 июля. Смартфон получил большой 6,53-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600 × 720 пикселей). За работу смартфона отвечает восьмиядерный чипсет начального уровня Helio G35 от компании MediaTek, компанию которому составляют 2 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель объемом 32 Гб.

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 Устройство получило сканер отпечатков пальцев и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. За фотографические возможности смартфона отвечает 5-мегапиксельная фронтальная селфи камера и блок из трех камер на задней стороне, включающий основной 13-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.2 и вспомогательные сенсоры на 5 мегапикселей и 2 мегапикселя. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 10 с оболочкой MIUI 11. Имеется поддержка GPS, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi и порт micro-USB для зарядки и переноса файлов.

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