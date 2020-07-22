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AMD Big Navi будет оснащена 16 Гб VRAM, окончательный дизайн еще не завершен, запуск в 4 квартале 2020 года

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 Инсайдер wjm47196 с ресурса Chiphell опубликовал целый ряд слухов о графическом процессоре AMD Big Navi, который послужит основой для видеокарт следующего поколения Radeon RX для энтузиастов. Он рассказал о том, как идет разработка флагманской видеокарты RDNA 2 и что мы можем ожидать с точки зрения спецификаций и общей производительности. Wjm47196 первым указал, что графические процессоры Navi 10 не будут иметь возможности трассировки лучей и будут ориентированы на соперничество с видеокартами Nvidia GeForce RTX 2080, что оказалось правдой. Он также сообщил, что AMD представит информацию о RDNA 2 и своей дорожной карте GPU на CES 2020, а также, что Polaris 30 (Radeon RX 590) будет выпущен в 4 квартале 2018 года, Radeon VII - в 1 квартале 2019 года, и появятся 7-нм основные карты Navi.

 Таким образом, информации, предоставляемой Wjm47196 вполне можно доверять, хотя всегда есть возможность ошибиться. В своем последнем сообщении о слухах Wjm47196 не только освещает спецификации флагманской видеокарты Radeon RX Big Navi, но и рассказывает о прогрессе производства и разработки карты на данный момент.

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 Итак, по информации инсайдера видеокарта Big Navi имеет 16 Гб локальной видеопамяти, что вдвое превышает объем VRAM существующей видеокарты Radeon RX 5700 XT на базе графического процессора Navi 10. Тип памяти не упоминается, но инсайдер упоминает 384-битный интерфейс шины, который указывает на GDDR6 или GDDR6X, а не на HBM2. Стоит сказать, что память GDDR6X на данный момент является одной из загадок в индустрии, поскольку разговоры о ней идут, а каких-либо подробностей не имеется. Этот тип памяти либо вообще не существует в природе, либо вся информация о ней находится в строгом секрете. Несмотря на это, скорости до 18 Гбит/с вполне достижимы для существующей GDDR6, которые ознаменовали бы неплохое улучшение пропускной способности по сравнению с 14 Гбит/с, установленными на картах Navi первого поколения. Даже при скорости 16 Гбит/с 384-битный интерфейс шины будет обеспечивать пропускную способность 768 Гб/с, а 18 Гбит/с поднимут пропускную способность до внушительных 864 Гб/с.

 Что касается процесса производства и проектирования, то, как утверждается, компания AMD еще не доработала дизайн печатной платы Big Navi. Инструментарий для производства также якобы еще не готов, что указывает на неточные показатели производительности карты, которые появлялись в предыдущих утечках. Ожидается, что в ближайшие две недели AMD отправит вариант дизайна для разработки платы видеокарты Big Navi своим крупным партнерам.

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 Наконец, Wjm47196 упоминает, что NVIDIA выпустит новое поколение видеокарт на потребительский рынок в сентябре перед запуском карт AMD. Это означает, что Big Navi появятся по крайней мере на 1 месяц позже, чем флагманская игровая видеокарта Ampere, т.е. ожидать видеокарты AMD Big Navi Radeon RX стоит не ранее конца октября текущего года.

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