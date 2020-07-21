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Недавно появилась информация о новом патенте китайского гиганта Xiaomi описывающем мобильный телефон с большой одиночной камерой и двумя экранами. Сегодня на сайте Lets Go Digital появилась свежая информация об этом интригующем патенте. Возможно, устройство, описываемое в патенте станет новым смартфон Mi Mix.

Предоставленные документы показывают несколько эскизов, на которых устройство показано со всех ракурсов. Изображения имеют высокое качество и детализацию, и похоже, что данное устройство на самом деле реально. Но данный факт не означает, что компания Xiaomi воплотит такое устройство в реальности.

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Судя по имеющейся информации смартфон получил два варианта исполнения задней стороны. Один вариант предусматривает прозрачную область вокруг камеры, а другой вариант имеет черный цвет окраски вокруг объектива камеры. Судя по имеющимся изображениям концептуальная новинка оснащена 108 мегапиксельным телескопическим объективом с оптическим увеличением и поддерживает сети поколения 5G.

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Блогер Джермейн Смит с YouTube канала YouTube Concept Creator, используя доступные изображения создал трехмерную модель смартфона и выложил получившийся результат в своем видеоблоге. Он дает нам понять, что скоро стоит ожидать от компании Xiaomi в области дизайна смартфонов.

Кроме того, несомненной особенностью смартфона является экран занимающий большую часть задней стороны и полностью покрывающий всю фронтальную часть и обе боковые стороны.