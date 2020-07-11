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На просторах Интернета обнаружен еще один патент компании Xiaomi, доказывающий, что в её стенах трудятся люди с неординарными способностями и идеями, стремящиеся привнести инновации в массы. Этот патент описывает 5G смартфон с дисплеем, который охватывает практически все устройство. Фактически, смартфон представляет собой единый дисплей, располагающийся с обеих сторон. Только сзади в верхней части устройства вместо экрана расположен большой объектив 108 мегапиксельной камеры с функцией искусственного интеллекта.

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Сама компания Xiaomi называет этот объектив "суперкамерой". Часть устройства, которая в патенте показана как на чертежах, так и в цвете, является прозрачной. В прошлом Xiaomi уже выпускала прозрачные версии своих смартфонов, так что это не является чем-то необычным. Кроме того, на изображениях отсутствует вспышка, это может свидетельствовать, что в её качестве планируется использовать свечение дисплея.

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Согласно текстам, сопровождающим изображения, в этом концептуальном прозрачном смартфоне Xiaomi также присутствуют "AI GPU" и "5G MODEM IVY 650". Сложно представить, что производитель вернется к однокамерным телефонам, однако, если камера получит отличную оптику с большой светосилой и соответствующее программное обеспечение с поддержкой AI и всех современных фотографических функций, то такой ход может быть вполне оправдан. Кроме того, камера может быть оснащена оптическим зумом. Конечно, не все патенты используются в конечных устройствах, но они могут указать новое направление дальнейшего развития современных цифровых устройств.