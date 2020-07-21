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Пандемия Covid-19 не только унесла множество жизней по всему миру, но и привела к экономическому кризису во многих странах. Многие люди оказались либо безработными, либо беднее, чем до того, как начались ограничительные меры, однако, это был прибыльный период для Джеффа Безоса, который добавил в свой капитал 13 миллиардов долларов всего за один день.

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Как сообщает Bloomberg, генеральный директор Amazon удостоился крупнейшего однодневного увеличения своего капитала со времени создания индекса миллиардеров. Акции Amazon подскочили на 7,9% в понедельник, что позволило Безосу увеличить своё состояние до 189,3 млрд долларов.

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Несмотря на то, что США столкнулись с рецессией, Безос смог увеличить свое состояние на 74 миллиарда долларов в этом году, укрепив положение самого богатого человека в мире с состоянием, превышающим рыночную капитализацию Exxon Mobil Corp., Nike Inc. и McDonald's Corp. вместе взятых.

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В то время как ограничительные меры вызвали негативное влияние на многие отрасли, включая авиационный и автомобильный секторы, Amazon от этого только выиграла. По данным eMarketer, продажи электронной коммерции в США в 2020 году, как ожидается, увеличатся на 18 процентов в год.

Блумберг также отмечает, что бывшая жена Безоса, Макензи Безос, заработала в понедельник 4,6 миллиарда долларов, что делает ее 13-м самым богатым человеком в мире и второй самой богатой женщиной после наследницы L'Oréal Франсуазы Беттенкур Мейерс.

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Безос не единственный миллиардер, который увеличит свое состояние во время пандемии. Forbes пишет, что 25 самых богатых людей из его списка добавили почти 255 миллиардов долларов к своим активам в период с марта по май.