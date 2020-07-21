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Ожидается, что графическая карта NVIDIA GeForce RTX 3080, основанная на графической архитектуре Ampere, значительно повысит производительность по сравнению с GeForce RTX 2080. GeForce RTX 3080 будет одной из многих высокопроизводительных видеокарт, представленных в семействе графических процессоров Ampere.

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Исходя из предыдущих слухов, NVIDIA GeForce RTX 3080 будет базироваться на GPU Ampere GA102. Это же ядро будет работать на более мощной видеокарте GeForce RTX 3080 Ti. Последние подробности о производительности этой видеокарты получены от KatCorgi, который заявил, что GeForce RTX 3080 будет на 20% производительнее по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti.

Инсайдер не упоминает, для какого разрешения было сделано это утверждение, но увеличение производительности на 20% по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti позволит повысить производительность графики на 50% по сравнению с GeForce RTX 2080 при разрешении 4K и на 40% при разрешении 1440p.

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Если эти предполагаемые показатели производительности близки к реальным, то это означает, что GeForce RTX 3080 предложит большую прибавку производительности по сравнению с GeForce RTX 2080. GeForce RTX 2080 удалось продемонстрировать увеличение производительности на 40% по сравнению с GeForce GTX 1080 в разрешении 4K и до 30% в разрешении 1440p. Кроме того, NVIDIA GeForce RTX 3080 также предложит гораздо более высокий TGP, чем оба его предшественника, который будет равен 320 Вт.

Что касается спецификаций NVIDIA GeForce RTX 3080, то слухи сообщают, что карта будет основана на чипе GA102-200-Kx-A1 с 4352 ядрами CUDA. Карта будет иметь 10 Гб памяти стандарта GDDR6X, с пропускной способностью 19 Гбит/с через 320-битную шину с пропускной способностью 760 Гб/с.