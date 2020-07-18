Moto G9 Play засветился в Geekbench с процессором Snapdragon 662
В последнее время в Интернете появляется довольно много новостей об устройствах Motorola. Недавно упоминалось о смартфоне Moto G9 Plus. И вот теперь появилась информация о новом представителе серии Moto Play. Пришло время для следующего представителя линейки G9 - Moto G9 Play.
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Сегодня на просторах мировой паутины появились результаты тестирования нового смартфона Motorola в Geekbench. Хорошей новостью является то, что смартфон работает под управлением операционной системы Android 10, в отличие, например, от Moto G8 Power Lite, который вышел в апреле этого года с Android 9.0 Pie на борту.
Процессор точно неизвестен, но, судя по результатам, смартфон работает на SoC Snapdragon 662, так как результаты слишком похожи на те, которые показывали Moto G8 и G8 Power. Указанный процессор довольно старый, но он все же производительней по сравнению с Helio P70, который был в Moto G8 Play
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Итак, смартфон Moto G9 Play набирает в однопоточном тесте 313 баллов, а в многопоточном 1370 баллов. Напомню, что G8 Play комплектовался 2 Гб оперативной памяти, а новая модель - 4 Гб. Конечно, может существовать несколько вариантов устройства с различным количеством памяти и результат менее продвинутой версии будет меньше.
Таким образом, независимо от того, использует ли Moto G9 Play Snapdragon 662 или нет, даже доступная версия смартфона получит повышение производительности в сравнении с предшественником.
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К сожалению на данный момент не известны более подробные детали о спецификациях аппарата, а также время его появления в продаже.
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