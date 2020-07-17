OPPO A72 5G засветился в сети и в тесте Geekbench 5
Сотовый оператор China Telecom, по-видимому, случайно засветила смартфон OPPO A72 5G (или PDYM20) перед его скорым запуском.
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Согласно появившейся информации новый смартфон OPPO будет иметь варианты с 4, 6 или 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Устройство будет оснащаться 6,5 дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+ с фронтальной 8 мегапиксельной селфи камерой. В зависимости от комплектации смартфоны получили ценники 1699 (~ 243 долларов США), 1799 (~ 257 долларов США) или 1999 (~ 286 долларов США) юаней соответственно. Загадкой остается модель установленного процессора. Даже утечка Geekbench не проясняет ситуацию.
По информации китайского оператора, процессор имеет маркировку MT6853V, что говорит о принадлежности к продукции компании MediaTek. Geekbench подтверждает это, определяя процессор как ARM MT6853 (ENG), но не сообщает его коммерческого наименования. Тем не менее, согласно Geekbench процессор работает на частоте 2 ГГц и имеет 8 ядер. Что касается производительности, то в однопоточном режиме смартфон набрал 513 баллов, а в многопоточном 1659 баллов
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Кроме выше сказанного, новый телефон Oppo A72 5G будет поддерживать двухрежимную работу 5G и, возможно, комплектоваться дисплеем с частотой обновления 90 Гц.
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