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Тайваньский производитель чипов MediaTek запланировал поставить на рынок до 200 миллионов 5G чипов в 2020 году. Сегодня стало известно, что в портфолио компании есть не только чипы флагманского и верхнего среднего уровня, но в скором времени появится недорогой 5G чипсет.

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В последнем отчете DigiTimes говорится, что MediaTek планирует запустить новую серию мобильных чипов 5G, которые будут развернуты на смартфонах начального уровня. По словам источника дебют этого чипа состоится в конце июля.

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Внедрение новой серии, особенно чипов начального уровня, увеличит поставки мобильных чипов MediaTek. Чипсеты 5G компании уже включают в себя Dimensity 1000, Dimensity 1000L, Dimensity 1000+, Dimensity 800 и Dimensity 820. Ожидается, что компания также выпустит серию Dimensity 600. По сообщению ресурса Taiwan Economic Daily, новая серия Dimensity 600 уже получила крупные заказы производителей смартфонов. Таким образом, устройства на новейшем чипсете компании MediaTek следует ожидать к четвертому кварталу текущего года, либо к началу следующего 2021 года.

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При адекватной ценовой политике в сочетании с хорошей производительностью и функционалом, новейшие чипсеты MediaTek смогут существенно укрепить позиции компании и завоевать сердца и кошельки потребителей, желающих приобрести недорогой смартфон с поддержкой сетей 5G.