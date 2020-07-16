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Обновленные спецификации Samsung Galaxy S20 Fan Edition попали в сеть

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 Информация о смартфоне Samsung Galaxy S20 Fan Edition всё чаще появляется в лентах новостей профильных сайтов.

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 Samsung Galaxy S20 Fan Edition, который, вероятно, появится на некоторых рынках под названием Galaxy S20 Lite, был в очередной раз подробно описан инсайдером Ice Universe. Источник утверждает, что телефон поступит в четвертом квартале 2020 года и еще раз уточняет, что модель будет оснащена процессором Snapdragon 865. Ранее ходили слухи, что модель построена на процессоре Snapdragon 855 или Snapdragon 765G, а не на Snapdragon 865.

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 Также сообщается, что смартфон использует AMOLED экран. Есть вероятность, что Lite модель не получит частоту обновления 120 Гц и будет ограничена разрешением экрана FullHD+ с отверстием размером 3,3 мм для фронтальной камеры. Телефон также будет поддерживать защиту IP68.

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 По имеющимся данным, новая модель Samsung Galaxy S20 находится в стадии разработки. Источники утверждают, что смартфон получит две версии: SM-G780  для глобального рынка и SM-G781 для США. В тоже время модель SM-G780 будет доступна по всему миру, в версиях 5G и 4G, а модель для США SM-G781 будет представлена только в варианте 5G. Смартфон не зависимо от версии получит как минимум 128 Гб встроенной памяти и будет работать под управлением системы Android 10 с использованием One UI 2.5.

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