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Сегодня благодаря инсайдеру Momomo_US появилась информация о возможных окончательных конфигурациях процессоров семейства Alder Lake. Компания Intel называет новую технологию процессоров с большими и малыми ядрами Intel Hybrid Technology.

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Настольные процессоры Alder Lake S, будут иметь TDP до 125 Вт и до 8 больших ядер + 8 маленьких ядер. Наличие небольших энергоэффективных ядер позволит снизить энергопотребление в режиме ожидания и при малых нагрузках.

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Согласно данным, опубликованным источником, платформы серии Alder Lake будут иметь следующие конфигурации:

Alder Lake-S

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- 8 больших ядер + 8 маленьких ядер с графическим процессором GT1;

- 6 больших ядер + 0 маленьких ядер с графическим процессором GT1.

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Alder Lake-P

- 2 больших ядра + 8 маленьких ядер с графическим процессором GT2;

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- 6 больших ядер + 8 маленьких ядер с графическим процессором GT2;

Alder Lake-M

- 2 больших ядра + 8 маленьких ядер с графическим процессором GT2.

Существует также линейка Alder Lake P, которая, вероятно, может обозначать серию Atom Server. Серверы с высокой динамической рабочей нагрузкой также выиграют от этой технологии, поскольку она сделает масштабирование между малыми и тяжелыми рабочими нагрузками более энергоэффективным.

Серия Intel Alder Lake M, вероятно, будет предназначена для мобильных компьютеров. Наличие маленьких ядер позволит компании значительно продлить срок службы аккумуляторных батарей ноутбуков, поскольку им больше не придется задействовать мощные ядра в легких задачах.

Процессорная часть будет выполнена по 10-нм техпроцессу, а графическая часть по 14-нм техпроцессу. Это поможет Intel значительно снизить затраты на производство, а также позволит лучше масштабировать производительность.

Было бы очень интересно посмотреть, как показатели эффективности соотносятся с аналогами AMD. Хотя малые ядра почти наверняка будут более энергоэффективными, чем любые ядра на основе Zen, AMD обладает технологическим преимуществом благодаря компании TSMC, который может помочь в конкуренции с точки зрения эффективности..