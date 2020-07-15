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Поскольку рынок смартфонов становится все более конкурентным, многие компании стараются максимально повысить ценность бюджетных и средних аппаратов. Становится трудно различать флагман и средний класс с точки зрения соотношения цены и качества. С учетом вышесказанного компания Samsung планирует добавить оптическую стабилизацию изображения в свою линейку Galaxy A среднего класса. Похоже, что будущий Galaxy A72 собирается стать первым устройством с OIS в серии "А".

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Для тех, кто не знает, оптическая стабилизация изображения или OIS обеспечивает гораздо более четкие фотографии и видео, она устраняет неизбежное дрожание рук при съемке. OIS использует гироскопический датчик, который расположен на камере, так что объектив может перемещаться вслед за дрожанием рук в противоположном направлении, что в конечном итоге приводит к получению более четких изображений. Чтобы еще больше улучшить качество, компании также используют усовершенствованную технику обработки изображения программными методами.

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В связи с тем, что китайские производители смартфонов предлагают смартфоны по агрессивным ценам с отличными характеристиками, OIS определенно будет хорошим дополнением в борьбе с конкурентами, учитывая, снижение продаж флагманских аппаратов.