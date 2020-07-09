BIOSTAR анонсировала новую материнскую плату B550MH
Компания BIOSTAR, являющаяся ведущим производителем материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, сегодня анонсировала материнскую плату B550MH для процессоров Ryzen 3-го поколения. Новая материнская плата BIOSTAR B550MH, ориентирована как для бизнеса, так и для обычных пользователей. Она специально разработана для обеспечения эффективной и надежной работы благодаря передовым технологиям.
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Материнская плата B550MH поддерживает до 64 Гб оперативной памяти с помощью 2 слотов DIMM, имеет возможность для разгона памяти до 4400+ МГц. Плата обладает полной поддержкой новейшего интерфейса PCIe 4.0, который обладает скоростью передачи данных 16 GT/s, что в 2 раза быстрее, чем PCIe 3.0, а также PCIe M.2 4.0, обеспечивающий более низкую задержку при более высокой пропускной способности 64 Гбит/с, что в 2 раза быстрее, чем PCIe M.2 3.0.
Кроме того, плата B550MH поддерживает новейший интерфейс USB 3.2 Gen1, обеспечивая невероятное повышение производительности при скорости передачи данных до 5 Гбит/с и обратно совместим со старыми устройствами.
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Плата BIOSTAR B550MH имеет функцию Super LAN Surge Protection, предоставляющую более продвинутые возможности защиты, благодаря встроенному чипу для повышения электрической стабильности и предотвращения повреждений от ударов молний и скачков напряжения.
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Задняя панель ввода/вывода B550MH оснащена 4 портами USB 3.2 (Gen1), портами PS/2 для клавиатуры и мыши, порт D-Sub, порт HDMI, 3 аудио порта, которые работают на чипе Realtek ALC887, обеспечивающим 7.1-канальный звук, порт LAN Realtek GbE, а также 2 порта USB 2.0 для подключения периферийных устройств.
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В целом, материнская плата B550MH является отличным выбором для сборки системы на новейших процессорах AMD Ryzen 3-го поколения. Компания BIOSTAR обещает поддержку любых будущих процессоров Ryzen и своевременные обновления BIOS, поэтому пользователи могут быть уверены, что новая материнская плата B550MH будет служить им в течение долгого времени.
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