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Компания TCL предпринимает последовательные усилия для расширения своего бизнеса смартфонов. В последнее время TCL серьёзно инвестирует в линейку смартфонов под собственным брендом. Недавно выпущенная серия TCL 10 сегодня получила еще два новых смартфона эксклюзивно для нашей с вами Родины. Новые смартфоны TCL 10 Plus и TCL 10 SE имеют спецификации среднего уровня и поставляются с предустановленной ОС Android 10.

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TCL 10 Plus имеет некоторые сходства с ранее выпущенным TCL 10L. Смартфон получил 6,53 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2340 x 1080 пикселей. За работу смартфона отвечает мобильный процессор Snapdragon 665 от компании Qualcomm. Смартфон имеет конфигурации с 6 Гб и 8 Гб оперативной памяти, а также три варианта встроенной памяти объемом 64 Гб, 128 Гб и 256 Гб. Кроме того, если покупателю станет мало встроенной памяти, то её можно расширить благодаря слоту microSD. Что касается камер, то смартфон имеет основную 48-мегапиксельную камеру, а также сверхширокоугольный 8-мегапиксельный датчик и два 2-мегапиксельных датчика. Смартфон питается от аккумуляторной батареи емкостью 4500 мАч с технологией Quick Charge 3.0. Также смартфон TCL 10 Plus имеет поддержку NFC и оснащен 3,5 мм разъемом для наушников.

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TCL 10 SE получил еще более скромные характеристики. Новинка работает на простеньком чипсете Helio P22 от MediaTek с 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Телефон оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 8 мегапиксельной селфи камеры. На задней стороне смартфона находится блок из трех камер, включающий основной сенсор разрешением 48 мегапикселей, 5-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Смартфон комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч мощностью 15 Вт. Данный бюджетный смартфон также может похвастаться поддержкой NFC, и 3,5 разъемом для наушников.

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На момент написания данной новости подробностей относительно цен на телефон не было, но судя по характеристикам, они должны быть довольно демократичными. Пока эти аппараты будут доступны только в России.