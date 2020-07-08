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Спустя нескольких месяцев ожидания компания Qualcomm представила чипсет Snapdragon 865 Plus, который является более быстрым вариантом текущей флагманской платформы Snapdragon 865, представленной еще в декабре 2019 года. Помимо увеличения тактовых частот процессора и графического ускорителя, обновленный чипсет имеет ряд дополнительных улучшений и новых функций.

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Обновленный флагманский чипсет Snapdragon 865 Plus является первой SoC от компании Qualcomm, который обеспечил переход "психологического рубежа" в 3 ГГц. Новые ядра Kryo 585 Prime могут похвастаться работой на тактовой частоте 3,1 ГГц вместо 2,84 ГГц на Snapdragon 865. Частота работы остальных ядер осталась неизменной по отношению к обычному Snapdragon 865. Помимо увеличения скорости работы процессора, Snapdragon 865 Plus также может похвастаться 10% повышением производительности графической составляющей чипсета по сравнению с графическим процессором Snapdragon 865.

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Стоит отметить, что более высокие тактовые частоты центрального процессора и графического процессора - не единственное, что потребитель получаете при выборе устройства на SoC Snapdragon 865 Plus. Компания Qualcomm обновила систему беспроводной связи с помощью пакета FastConnect 6900. Это обновление означает, что пользователь получит Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 вместо уже привычных Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Кроме того, будущие обладатели устройств на новом чипсете получат модем Snapdragon X55 5G, поддержку дисплеев с частотой обновления до 144 Гц, запись видео стандарта 8K, фотокамеры разрешением до 200 мегапикселей, поддержку mmWave и сетей частотой до 6 ГГц. Никуда не делась и поддержка быстрой зарядки аккумулятора смартфона совместимой с Quick Charge 4 Plus компании Qualcomm.

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Первым смартфоном, который получит новый чипсет, станет ASUS ROG Phone 3. Он будет представлен 22 июля. Вторым устройством, которое также относится к игровым смартфонам, станет Lenovo Legion.