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Ранний образец AMD EPYC Milan на архитектуре Zen 3 засветился на частоте 2,2 ГГц

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 Процессоры AMD EPYC Milan следующего поколения с каждым днем приближаются к своему выпуску. Серверные процессоры EPYC Milan станут частью линейки EPYC 3-го поколения, заменив линейку EPYC Rome, запущенную почти два года назад, и предложив значительные улучшения в приложениях для высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.

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 Семейство процессоров AMD EPYC Milan будет оснащено совершенно новыми ядрами Zen 3, которые будут основаны на 7+ нм техпроцессе TSMC. Хотя о чипах появлялось достаточно много утечек информации, сами процессоры до сих пор нигде не появлялись.

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 Последние сведения и информация о процессорах поступила от пользователя ExecutableFix из Twitter, которому удалось получить подробности о пока невыпущенном чипе AMD. Процессор был упомянут в журнале изменений для ОС Linux и имеет кодовое имя "AMD Eng Sample: 100-000000114-07_22/15_N". Кодовое название показывает очень ранний вариант процессора, который имеет базовую тактовую частоту 1,5 ГГц и 2,2 ГГц в boost режиме. Количество ядер для этого конкретного чипа пока не упоминается. Ниже приведен основной файл журнала для процессора EPYC Milan:

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 Инсайдер сообщает, что EPYC Rome также показывал аналогичные тактовые частоты в ранних образцах, а финальные варианты получили тактовую частоту до 3,4 ГГц. Интересно, что Komachi называет чип AMD EPYC Milan кодовым словом "Genesis", являющимся кодовым названием процессоров AMD Ryzen Threadripper 4000 (Genesis Peak), которая будет оснащена ядрами Zen 3. Учитывая, что процессоры AMD EPYC и Threadripper имеют много общего, мы можем понять, почему Genesis упоминается и в случае с серверными процессорами.

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  Zen 3 предложит обновленную архитектуру процессоров, призванную дать существенный рост IPC, повышенную частоту работы и увеличение числа физических ядер и потоков. Кроме этого ожидается переработка организации кэша процессоров, увеличение его размера до 32 Мб и изменение взаимодействие с ядрами.

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 Что касается даты запуска,то компания AMD заявила, что новые серверные процессоры EPYC Milan станут доступны к концу текущего года и будут конкурировать с чипами Intel Cooper Ice Lake-SP и Cooper Lake-SP.

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amd процессоры epyc rome epyc milan
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Ранний образец AMD EPYC Milan на архитектуре Zen 3 засветился на частоте 2,2 ГГц
Kasyan
18:38
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