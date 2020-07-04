Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Подросток из индийского Пенджаба потратил с трудом заработанные родителями деньги на популярную игру PUBG. Несмотря на постоянную критику за то, что она вызывает привыкание, Индия занимает первое место по количеству игроков в PUBG с почти 24% показателем. По сообщениям, подросток потратил 21 500 долларов США на внутриигровые покупки.

реклама





В сообщениях The Tribune говорится, что подросток живет в городе Харар. В условиях глобальной пандемии школы и колледжи работают в онлайн режиме. Используя это в качестве оправдания, подросток сказал своим родителям, что он использует мобильный телефон для онлайн-уроков. Также сообщается, что он имел доступ к трем банковским счетам своих родителей.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Он приобрел много игровых боеприпасы, королевские пропуска и многое другое. Кроме того, мальчик совершал внутриигровые покупки для улучшения профилей своих товарищей по команде.

Его родители, которые не знали, что происходит, но недавно получили данные из банка. Оказалось, что подросток умело манипулировал счетами переводя деньги с одного на другой, для избежания нулевого баланса на каждом из них. Он также удалял сообщения, которые были отправлены на мобильный телефон его матери относительно транзакций. Отец, который является государственным служащим, сказал, что деньги были сэкономлены на медицинские расходы и будущее сына. Он разделил всю сумму на несколько счетов своей жены и сына, в то время как большая часть была на его сберегательном счете, не связанном с зарплатой. После случившегося отец заставил своего сына работать в ремонтной мастерской, чтобы он осознал ценность денег.

реклама

Хорошо, что в данном случае не произошло большой трагедии, например, в прошлом году 16-летний подросток скончался из-за остановки сердца после игры в PUBG в течение шести часов подряд.

Как бы там ни было, игра возглавляет чарты как в Apple Store, так и в Google Play Store. С самого начала она приобрела огромную популярность, а по состоянию на июнь 2020 года игру скачали 734 миллионов раз.

реклама

Что касается выручки, то PUBG возглавила мировые рейтинги и, по последним оценкам Sensor Tower, выручка от игры за первые полгода 2020 год составила 1,3 млрд долларов.