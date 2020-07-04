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В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG

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 Подросток из индийского Пенджаба потратил с трудом заработанные родителями деньги на популярную игру PUBG. Несмотря на постоянную критику за то, что она вызывает привыкание, Индия занимает первое место по количеству игроков в PUBG с почти 24% показателем. По сообщениям, подросток потратил 21 500 долларов США на внутриигровые  покупки.

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 В сообщениях The Tribune говорится, что подросток живет в городе Харар. В условиях глобальной пандемии  школы и колледжи работают в онлайн режиме. Используя это в качестве оправдания, подросток сказал своим родителям, что он использует мобильный телефон для онлайн-уроков.  Также сообщается, что он имел доступ к трем банковским счетам своих родителей.

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 Он приобрел много игровых боеприпасы, королевские пропуска и многое другое. Кроме того, мальчик совершал внутриигровые покупки для улучшения профилей своих товарищей по команде.

 Его родители, которые не знали, что происходит, но недавно получили данные из банка. Оказалось, что подросток умело манипулировал счетами переводя деньги с одного на другой, для избежания нулевого баланса на каждом из них. Он также удалял сообщения, которые были отправлены на мобильный телефон его матери относительно транзакций. Отец, который является государственным служащим, сказал, что деньги были сэкономлены на медицинские расходы и будущее сына. Он разделил всю сумму на несколько счетов своей жены и сына, в то время как большая часть была на его сберегательном счете, не связанном с зарплатой. После случившегося отец заставил своего сына работать в ремонтной мастерской, чтобы он осознал ценность денег.

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 Хорошо, что в данном случае не произошло большой трагедии, например, в прошлом году 16-летний подросток скончался из-за остановки сердца после игры в PUBG в течение шести часов подряд.

 Как бы там ни было, игра возглавляет чарты как в Apple Store, так и в Google Play Store. С самого начала она приобрела огромную популярность, а по состоянию на июнь 2020 года игру скачали 734 миллионов раз.

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 Что касается выручки, то PUBG возглавила мировые рейтинги и, по последним оценкам Sensor Tower, выручка от игры за первые полгода 2020 год составила 1,3 млрд долларов.

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oldschoolgamer
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oldschoolgamer
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Не это что-то типа Dota, Оverwatch и PUBG вместе взятые.
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fantazer
16:36
кстати давно першел на райзен ....или опять меняешь каждый раз на новый
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fantazer
16:34
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Бракованные 10-ядерные процессоры Core i9-10900K будут продаваться под маркировкой Core i9-10850K
count
16:33
Харар и Кхарар (Индия) названия разные, знаток гугла
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
Алексей Миронов
16:32
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N1ghtwish
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Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
N1ghtwish
16:26
В этом говнище еще и донат есть? И какое преимущество он дает?
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
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