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Когда компания AMD впервые выпустила видеокарты Radeon RX 5700 серии «Navi», то она противопоставлялась карте NVIDIA RTX 2060 Super, а 5700 XT создавалась для конкуренции GeForce RTX 2070 Super. С тех пор ситуация резко изменилась. Теперь стоимость Radeon RX 5700 снизилась до уровня, GeForce RTX 2060 (не Super). Цены на карты RTX, с другой стороны, выросли, либо остались на прежнем уровне. RTX 2060 сейчас стоит несколько дороже, чем самый дешевый Radeon RX 5700 за 329 долларов. Это означает, что предложения AMD теперь намного более конкурентоспособны, чем видеокарты компании NVIDIA, предлагая заметно более высокую производительность на доллар.

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Учитывая новые цены, Radeon RX 5700 теперь конкурирует с GeForce RTX 2060, тогда как RX 5700 XT и RTX 2060 Super сражаются в сегменте карт стоимостью около 400 долларов. В данном тесте сотрудники ресурса Hardwaretimes сравнили Radeon RX 5700 и GeForce RTX 2060 в разрешении 1080p и 1440p и определили, какая видеокарта имеет лучшую производительность на рынке за менее чем 350 долларов.

Испытательный стенд:

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Процессор: AMD Ryzen 9 3900X

GPU: Radeon RX 5700 Reference | NVIDIA RTX 2060 Founders Edition

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Материнская плата: ASRock X570 Taichi

Память: Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц CL16

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Источник питания: Corsair HX1000i

Все были протестированы с разрешением 1080p и 1440p.

Assassins 'Creed действительно любит графические процессоры NVIDIA. В 1080p RTX 2060 на 10 FPS быстрее, чем RX 5700, что немного удивительно, учитывая, что последний должен был нацелиться на 2060 Super.

Все игры, кроме Assassins 'Creed, показывают, что RX 5700 уверенно опережает RTX 2060, как и ожидалось. В среднем, графический процессор Navi на 15-20% быстрее, чем бюджетная RTX 2060 в разрешении 1080p, а игры, оптимизированные для платформы AMD, увеличивают разницу до 30%.

В разрешении 1440p, хотя количество пикселей увеличивается и частота кадров падает, разница между двумя графическими процессорами остается неизменной. Так же, как и в 1080p, RX 5700 в среднем на ~ 15% быстрее, а оптимизированных для AMD - до 30%.

В целом результат был вполне ожидаемый. RX 5700 - отличная видеокарта с хорошим соотношением цены и качества. При цене чуть более 300 долларов он предлагает заметно лучшую производительность, чем RTX 2060 с аналогичной ценой, и при этом затмевает гораздо более дорогой вариант Super. По сути, покупатель получает карту более высокого уровня по цене графического ускорителя среднего уровня.