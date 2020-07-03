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По сообщению Sony China, на ежегодном собрании акционеров в прошлую пятницу акционеры одобрили предложение об изменении названия компании на "Sony Group". Изменение названия вступит в силу в апреле 2021 года. Sony является многонациональным предприятием из Японии. Основным направлением деятельности компании является разработка и производство электронной продукции. Компания была основан в 1946 году Цзин Шенда и Шода Морита. Цзин Шенда имеет опыт в исследованиях и разработках в области технологий, а также в сфере связей с общественностью и маркетинга. Сегодня его штаб-квартира находится в Сони Сити, Токио.

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Это первый раз за 60 лет, когда компания меняет название. Смена имени откроет более широкое позиционирование компании. Ребрендинг означает, что Sony увеличит своё присутствие в финансовых услугах и других сферах бизнеса.

Генеральный директор Sony Йошида Кеничиро сказал: "Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию и эволюции бизнеса".

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Оригинальное название Sony - Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd. Однако это название было изменено в 1958 году на "Sony". В то время имя "Sony" отражало стремление соучредителя Shoda Morita создать глобальный и узнаваемый бренд. Йошида считает, что предстоящие изменения приведут компанию к следующему новому этапу развития.

В течение длительного времени аналитики считали, что Sony страдает от слишком большого разнообразия производимой продукции. Инвесторы, как правило, избегают покупать акции компаний, чьи бизнес-направления слишком различаются. Однако эпидемия COVID-19 заставляет людей осознать, что диверсифицированная модель Sony также имеет свои преимущества: игры, музыка и другая развлекательная продукция могут удовлетворить потребности потребителей, не выходящих из дома, что может компенсировать потери при продаже электронных продуктов.

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После реструктуризации и передачи электронного бизнеса промежуточному холдингу, созданному под нынешним названием, функция материально-технического обеспечения будет разделена. Новая группа сосредоточит свое внимание на людских ресурсах и финансировании для обеспечения максимального внутреннего баланса.