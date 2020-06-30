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Согласно статистике Counterpoint, в апреле этого года Samsung потеряла звание крупнейшего в мире производителя смартфонов, уступив данную позицию компании Huawei. Это довольно удивительно, потому что многие не ожидали, что бизнес Huawei после ограничений со стороны США будет расти. По последним данным Counterpoint, Huawei сохранила лидерство и в мае. Однако Samsung удалось сократить разрыв.

В мае доля рынка Huawei составила 19,7%, в то время как Samsung получила 19,6%. Таким образом, хотя Huawei по-прежнему сохраняет звание крупнейшего в мире производителя смартфонов, она опережает Samsung всего на 0,1%. В то время как в апреле Huawei опережала Samsung на 2,3%.

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С этой точки зрения Huawei может не удержать верхнюю позицию третий месяц подряд. Наиболее вероятный прогноз говорит, что Samsung снова возглавит список в июне. Одна из причин, по которой Samsung сократила разрыв в мае, заключалась в том, что продажи в США значительно выросли. В целом продажи смартфонов в США выросли на 56% относительно апреля, что составило 33% от общего объема продаж смартфонов.

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По мнению некоторых китайских аналитиков, Huawei смогла опередить Samsung в апреле и мае из-за того, что Huawei открылась раньше после победы над Covid-19 в Китае. Это помогло компании восстановить утраченные позиции быстрее, чем ее конкурентам. Однако теперь, когда конкуренты также начали производство, компания из поднебесной теряет часть продаж.

По хорошо известным причинам самостоятельно разработанный чип HiSilicon компании Huawei столкнется с серьезными испытаниями. Если он не будет одобрен Соединенными Штатами до сентября, TSMC не сможет работать над HiSilicon Kirin нового поколения. К счастью, у Huawei уже есть гарантия на 5-нм процессор Kirin на 2020 год, но флагманы 20201 года остаются под вопросом.

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Очевидно, что Huawei не сможет отказаться от своего бизнеса на рынке смартфонов. Уже есть официальный отчет о том, что идет разработка Huawei P50. Этот смартфон, вероятно, появится в первой половине следующего года и будет использовать тот же 5-нм чип, что и серия Mate 40.

Согласно источнику @Mobile Chip Expert, в следующем году у Huawei будет новый мобильный телефон с 5-нм процессором. Однако этот 5-нм процессор не будет разработкой HiSilicon. Это подразумевает, что в следующем году серия P50 может использовать сторонний 5-нм процессор., возможно, SoC Dimensity 1000 от MediaTek.