Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung Galaxy Fold Lite может выйти в 2021 году по цене 900 долларов

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В прошлом году компания Samsung представила свой первый складной смартфон под названием Galaxy Fold вместе с линейкой Galaxy S10. Samsung решила последовать той же схеме и в начале этого года выпустила Galaxy Z Flip и серию Galaxy S20. Согласно недавнему отчету, смартфон Galaxy Fold Lite может быть выпущен в 2021 году.

реклама

 Сообщение о том, что Samsung работает над Galaxy Fold Lite, может показаться абсурдным, но в нем есть смысл. Ранее в этом году южнокорейский гигант представил облегченные варианты своих флагманских устройств Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. С помощью линейки Lite компания стремится завоевать дополнительную аудиторию, предлагая немного урезанные флагманские характеристики за меньшую стоимость. Учитывая эту идеологию, выпуск Galaxy Fold Lite имеет смысл, так как складные смартфоны в настоящее время поставляются по очень высокой цене и выпускаются в довольно малых количествах. Напомню, что Galaxy Fold предлагается по цене 1980 долларов, а Galaxy Z Flip оценен в 970 долларов.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>
 Согласно недавнему отчету, Galaxy Fold Lite будет выпущен в следующем году по цене 900 долларов. Кроме того в отчете утверждается, что устройство изначально планировалось к выходу 5 августа, но теперь поступление в продажу перенесено на 2021 год.

реклама

 Хотя потребители довольно холодно отнеслись к новой концепции складных телефонов, доступный вариант может убедить некоторых из них рискнуть и перейти на устройства подобного форм-фактора. Стоит отметить, что для того, чтобы сделать дорогостоящее устройство доступным по цене, Samsung придется пойти на серьезное упрощение аппаратной составляющей, таким образом смартфон должен будет иметь достаточно средние характеристики и более дешевые материалы корпуса.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны samsung galaxy galaxy fold galaxy z flip
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
39
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
16
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
76
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
5
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
27
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
16
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны минимальные и рекомендованные системные требования к игре Cyberpunk 2077 – геймерам придётся основательно потратиться
179
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
34
Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
35
Разработана методика взлома приставок Sony, которая может быть эффективна не только для PlayStation 4, но и ещё не вышедшей PlayStation 5
16
Стоимость PlayStation 5 может стартовать с 399 долларов – возможные цены и сроки запуска самой ожидаемой игровой приставки 2020 года
35
Цена HUAWEI P30 в России обвалилась на 12 тысяч рублей – лучший флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
8
Производительность Intel Core i7-860 сравнили с Core i3-10100 в новом тестировании от RandomGaminginHD
62
Топ лучших игровых видеокарт лета 2020 года по мнению экспертов Рcgamesn
55
26 июня 16 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную MIUI 12 на Android 10
12
Новая материнская плата компании ECS для процессоров Intel Core 10-го поколения не нуждается в блоке питания
28
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
84
Релиз GTA 6 приближается – сотрудник Rockstar Games работает над загадочным проектом TBA
9
Энтузиаст смоделировал карту для GTA 6 под огромный потенциал PlayStation 5
8
20 минут геймплея Cyberpunk 2077
146
Российская цена на флагманский Xiaomi Mi 9 обвалилась на 9 000 рублей – большая распродажа лучшего смартфона 2019 года
5
Выбираем оптимальную игровую сборку лета 2020 года на процессорах AMD и Intel под руководством экспертов GECID
35
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
15
Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
13
CPU-Z научилась корректно распознавать китайские клоны процессоров AMD EPYC
1
Core i9-10900KF на частоте 7.3 ГГц помог GeForce GTX 470 обновить серию рекордов
4

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Тонкая настройка компьютера после сборки, до установки Windows
37
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
24
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
44
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
39
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
7

Сейчас обсуждают

Александр Петросян
22:09
https://www.youtube.com/watch?v=0X1RtXCvPFQ
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Александр Петросян
22:08
https://www.youtube.com/watch?v=0X1RtXCvPFQ
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Huigen
22:08
точнее нейросеть была одним из примерно 10 методов обработки информации, так что давай, жги, я весь в ожидании)
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Александр Петросян
22:08
ютуб в помощь, там сотни видео со сравнениями и приближениями.. https://www.youtube.com/watch?v=0X1RtXCvPFQ тут дядя за 3 минуту обьясняет профессионально и доходчиво
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Huigen
22:08
объясни мне, как эта сетка улучшает исходник) п.с. сам в универе делал нейросеть по прогнозированию результатов обработки материалов. в основе был многослойный персептрон розенблатта, который учился п...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Inqizitor
22:07
Хватит врать. Обеспечат 2 штуки 2080ti 60 фпс однозначно. Никогда не было, чтобы топ предыдущей линейки обеспечивал в одиночку 60 кадров в будущем хите и не будет.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Inkviz
22:06
Ну, как ожидалось, сносный контроллер (PS3111-S11) и даж на TLC толстой 19нм памяти. Так что у вас еще хороший ссд за свои деньги :)
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
Ринат Азизов
22:06
У меня на ноте 9s за неделю две обновы,но безопасность MIUI11 11.0.9.0, андроид 10 ..12 миюи будет не раньше конца июля,а более древние ещё позже..был realme 5pro,там давно тоже 10 андроид и ПО лучше,...
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
Huigen
22:05
писал ответ на твой коммент, но его грохнули в тот момент. так это, во первых, не увиливай, а таки расскажи как эта сетка чудом улучшает исходник, хватит на ботов съезжать) это во первых) во вторых, д...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Григорий Симоненков
22:05
У меня даже не пахнет еще 10 андрюшей. Версия глобальная, но телефон еще ни разу не обновился за почти пол года.
Стартовала рассылка стабильной официальной MIUI 12 на 42 смартфона Xiaomi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем