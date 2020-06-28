Samsung Galaxy Fold Lite может выйти в 2021 году по цене 900 долларов
В прошлом году компания Samsung представила свой первый складной смартфон под названием Galaxy Fold вместе с линейкой Galaxy S10. Samsung решила последовать той же схеме и в начале этого года выпустила Galaxy Z Flip и серию Galaxy S20. Согласно недавнему отчету, смартфон Galaxy Fold Lite может быть выпущен в 2021 году.
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Сообщение о том, что Samsung работает над Galaxy Fold Lite, может показаться абсурдным, но в нем есть смысл. Ранее в этом году южнокорейский гигант представил облегченные варианты своих флагманских устройств Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. С помощью линейки Lite компания стремится завоевать дополнительную аудиторию, предлагая немного урезанные флагманские характеристики за меньшую стоимость. Учитывая эту идеологию, выпуск Galaxy Fold Lite имеет смысл, так как складные смартфоны в настоящее время поставляются по очень высокой цене и выпускаются в довольно малых количествах. Напомню, что Galaxy Fold предлагается по цене 1980 долларов, а Galaxy Z Flip оценен в 970 долларов.
рекламаХотя потребители довольно холодно отнеслись к новой концепции складных телефонов, доступный вариант может убедить некоторых из них рискнуть и перейти на устройства подобного форм-фактора. Стоит отметить, что для того, чтобы сделать дорогостоящее устройство доступным по цене, Samsung придется пойти на серьезное упрощение аппаратной составляющей, таким образом смартфон должен будет иметь достаточно средние характеристики и более дешевые материалы корпуса.
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