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Смартфон Samsung Galaxy A50 в своё время был очень популярен. Galaxy A51 стал еще более популярным, а в первом квартале 2020 года стал самым продаваемый смартфоном Samsung. Теперь стало известно, что южнокорейская компания готовит к запуску новую модель в удачной серии - Galaxy A51s 5G.

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Мы знаем, что есть модель Galaxy A51 5G на основе SoC Exynos 980, и похоже, что южнокорейская компания готовится к выпуску модели Galaxy A51s 5G. Мы еще не знаем точно, на какой платформе будет основан Galaxy A51, но, судя по информации Geekbench, он перейдет на платформу Qualcomm. Конечно, это будет Snapdragon 765G. Он немного медленнее, чем Exynos 980, но большинство пользователей, скорее всего, предпочтут решение компании Qualcomm.

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Согласно Geekbench, Galaxy A51s 5G имеет 6 Гб оперативной памяти. Устройство набрало 622 балла в одноядерном тесте и 1928 баллов в многоядерном тесте.

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Сертификат Wi-Fi Alliance для Galaxy A51s 5G показывает, что в смартфоне присутствует двухдиапазонный Wi-Fi AC и операционная система Android 10. Сертификат NFC, как можно догадаться, подтверждает, что Galaxy A51s 5G имеет функцию NFC.

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Недавно Galaxy A51 5G был официально представлен Samsung. Это не просто версия устройства, впервые анонсированного в конце 2019 года с поддержкой новейшего поколения мобильных сетей. Есть небольшие изменения, особенно между Galaxy A51 и A51 5G.

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В Galaxy A51 5G батарея увеличилась с 4000 мАч до 4500 мАч. Быстрая зарядка 15 Вт не изменилась, так же как и камера, которая имеет четырехместный датчик с основным 48 Мп. A51 5G теперь использует чипсет Exynos 980 с восемью ядрами, два из которых работают на частоте 2,2 ГГц, а остальные шесть на частоте 1,8 ГГц. Есть два варианта смартфона с 6 Гб или 8 Гб ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти.