Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Galaxy A51S 5G на SoC Snapdragon 765G с 6 Гб ОЗУ протестирован в Geekbench

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Смартфон Samsung Galaxy A50 в своё время был очень популярен. Galaxy A51 стал еще более популярным, а в первом квартале 2020 года стал самым продаваемый смартфоном Samsung. Теперь стало известно, что южнокорейская компания готовит к запуску новую модель в удачной серии - Galaxy A51s 5G.

реклама

 Мы знаем, что есть модель Galaxy A51 5G на основе SoC Exynos 980, и похоже, что южнокорейская компания готовится к выпуску модели Galaxy A51s 5G. Мы еще не знаем точно, на какой платформе будет основан Galaxy A51, но, судя по информации Geekbench, он перейдет на платформу Qualcomm. Конечно, это будет Snapdragon 765G. Он немного медленнее, чем Exynos 980, но большинство пользователей, скорее всего, предпочтут решение компании Qualcomm.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

 Согласно Geekbench, Galaxy A51s 5G имеет 6 Гб оперативной памяти. Устройство набрало 622 балла в одноядерном тесте и 1928 баллов в многоядерном тесте.

реклама

 Сертификат Wi-Fi Alliance для Galaxy A51s 5G показывает, что в смартфоне присутствует двухдиапазонный Wi-Fi AC и операционная система Android 10. Сертификат NFC, как можно догадаться, подтверждает, что Galaxy A51s 5G имеет функцию NFC.

реклама

 Недавно Galaxy A51 5G был официально представлен Samsung. Это не просто версия устройства, впервые анонсированного в конце 2019 года с поддержкой новейшего поколения мобильных сетей. Есть небольшие изменения, особенно между Galaxy A51 и A51 5G.

реклама

 В Galaxy A51 5G батарея увеличилась с 4000 мАч до 4500 мАч. Быстрая зарядка 15 Вт не изменилась, так же как и камера, которая имеет четырехместный датчик с основным 48 Мп. A51 5G теперь использует чипсет Exynos 980 с восемью ядрами, два из которых работают на частоте 2,2 ГГц, а остальные шесть на частоте 1,8 ГГц. Есть два варианта смартфона с 6 Гб или 8 Гб ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны samsung snapdragon exynos samsung galaxy a50 snapdragon 765g exynos 980 galaxy a50
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
10
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
15
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
75
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
55
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
10
OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
7
Раскрыта новая информация про GTA 6 – Rockstar Games официально восстановила домен для предполагаемой игры
9
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
5
При переходе с Windows 7 на Windows 10 можно получить до 49% прирост быстродействия — результаты тестирования от Benchmark
10
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
50
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
63
Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
3
Xiaomi рассказала, когда смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 7 получат стабильную версию MIUI 12 на Android 10
1
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
56
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
20
NVIDIA выпускает драйвер GeForce 451.48 WHQL с поддержкой DirectX 12 Ultimate
39
CD Projekt RED бесплатно дарит коллекцию Cyberpunk 2077 Free Goodies в магазине GOG
4
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
22
Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июля
30
Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
24
AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT "Matisse Refresh" - представлены тесты, характеристики и цены
15
Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows
19
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
15
Ryzen 5 1600AF спокойно работает в материнской плате на базе AMD B550
16

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
75
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
15
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
22
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
9
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
17
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
10

Сейчас обсуждают

Haustmyrkr
17:09
Значит ты просто вор. Хррр-тьхху.
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
Haustmyrkr
17:08
В том что ты торрентопарашник. Нормальные люди покупают продукты человеческого труда. А ты - вор.
В Steam началась огромная летняя распродажа со скидками до 90 %
Alex TOPMAN
17:04
Мониторы опережают?... ЛОЛ Это вам мониторные маркетологи так напели? Кому нужны "кукурузные" герцы в большинстве современных мониторов? Поменяли тактовый генератор и сменили дизайн + чуть посвежевш...
Acer представила игровой монитор Predator X25 с частотой обновления до 360 Гц
Goginator
16:51
диагональ какая ?
Samsung начала продавать первый в мире Dual Quad HD монитор с частотой 240 Гц
ZrZ
16:48
Судя по оф-слайду, не должен был.
Ryzen 5 1600AF спокойно работает в материнской плате на базе AMD B550
ZrZ
16:46
Проплачено? Нет-нет-нет, от Нвидии никогда такого нельзя ожидать.
Cyberpunk 2077 новая 4K демонстрация деталей в открытом мире, но пока без трассировки лучей
Alex TOPMAN
16:45
Оно учитывалось в моём ответе. Бэкграунд - не основная цель. Не дай бог, ещё начнут делать матрицы с более крупным пикселем по краям, типа "туда пользователь смотрит только краем глаза"! Обратите вним...
Samsung начала продавать первый в мире Dual Quad HD монитор с частотой 240 Гц
Гржегорж Бржешчичикевич
16:44
Если интэл рекламирует это сугс и вообще фу быть таким,если аэмдэ это расово правильный путь и истина. Сейчас налетят мамкины дурачки и раскидают тебе почём фунт лиха.
Состоялся финал конкурса European Hardware Awards — названы лучшие компьютерные комплектующие и оборудование 2020 года
ZrZ
16:41
И почему никто не делает новость о проблемах, которые получают пользователи Нвидии при установке новых драйверов? А, да, проблемы же только у пользователей АМД бывают, как можно было такое забыть. ...
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
Saint_Diver
16:39
Еще одна жертва?
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем