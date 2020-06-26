Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Basemark GPU станет первым бенчмарком для Mac на основе CPU Apple

для раздела Блоги
+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В понедельник, 22 июня, Apple объявила о переходе компьютеров Mac на CPU Apple. Несмотря на то, что этот переход был вполне ожидаемым, индустрия очень обрадовалась этому событию. Apple выпустила довольно много информации о своих планах, но один ключевой вопрос остался без ответа, как быстро появятся новые чипы Apple на базе ARM для Mac?

реклама

 Apple говорит, что потребители должны ожидать отличную производительность от новых процессоров, особенно в том, что касается графической производительности. Информации о том, какая разница в  графической производительности CPU Apple по сравнению с интегрированной графикой компании Intel, существующей в настоящее время в компьютерах Mac, на данный момент нет.

 Basemark работает над добавлением стопроцентной совместимости с процессорами Apple Silicon в кроссплатформенном тесте Basemark GPU 1.2. В тесте Basemark GPU 1.2 можно сравнить производительность интегрированных графических решений для устройств Mac, а также устройства на различных ОС (Windows, Android, Linux) и графических процессорах компаний Nvidia и AMD.

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

 "Мы стремимся быть первыми на рынке среди тех, кто кто предоставляет приложения для тестирования возможностей компьютеров Mac на базе процессоров Apple Silicon", - заявили представители Basemark.

реклама

 Basemark Oy является частной акционерной компанией, зарегистрированной и имеющей штаб-квартиру в  городе Хельсинки в Финляндии.

реклама

 Basemark разрабатывает уникальное программное обеспечение и предоставляет экспертные услуги для мировой автомобильной техники, бытовой электроники и полупроводниковой промышленности.

 Компания разрабатывает инструменты оценки производительности системы, такие как Basemark Automotive Testing Suite (BATS) и Basemark GPU. Basemark также разрабатывает Rocksolid Engine - ведущее в мире программное обеспечение для работы с графикой и вычислениями в реальном времени для критически важных промышленных приложений.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple mac imac
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
7
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
11
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
74
Новые ультрабуки ASUS ZenBook 13 и ZenBook 14
4
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – июнь 2020
19
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
25
Обзор ноутбука Lenovo Legion 5
15
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
55
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Ace
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 140
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 74

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9T Pro больше не получает стабильную глобальную прошивку MIUI 12
10
OnePlus 8 Pro подешевел на 18 000 рублей – самая низкая цена лучшего флагмана 2020 года
7
Xiaomi Redmi Note 7 получил стабильную прошивку MIUI 11 на Android 10
5
iPhone Xs Max упал в цене на 60 000 рублей с начала продаж в России – флагман Apple с 512 ГБ памяти стоит дешевле, чем Xiaomi Mi 10
5
При переходе с Windows 7 на Windows 10 можно получить до 49% прирост быстродействия — результаты тестирования от Benchmark
10
Игровую производительность Windows 7 и Windows 10 сравнили в новом тестировании специалисты портала benchmark.pl
27
Процессоры AMD Ryzen 3000XT продемонстрировали свои возможности в Geekbench 5 — новинки ощутимо опережают своих предшественниц
63
Производительность видеокарт NVIDIA увеличилась до 12% за счет аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10
50
Google Pixel 4 XL потерял в цене 30 000 рублей с начала продаж – Snapdragon 855, стоковый Android, 90-Гц дисплей и одна из лучших камер на рынке
3
Раскрыта новая информация про GTA 6 – Rockstar Games официально восстановила домен для предполагаемой игры
8
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT уступил 4-ядерному Intel Core i3-10320 в тестировании UserBenchmark
56
Xiaomi рассказала, когда смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 7 получат стабильную версию MIUI 12 на Android 10
+
NVIDIA выпускает драйвер GeForce 451.48 WHQL с поддержкой DirectX 12 Ultimate
39
CD Projekt RED бесплатно дарит коллекцию Cyberpunk 2077 Free Goodies в магазине GOG
4
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
15
Процессоры AMD Renoir впечатляют способностями разгона Infinity Fabric
22
Microsoft может показать игровую приставку нового поколения ценой около 200 долларов уже в начале июля
29
Microsoft показала новое меню "Пуск" в Windows 10
24
AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT "Matisse Refresh" - представлены тесты, характеристики и цены
14
Для PlayStation 4 раздают 300 игр с большими скидками
5

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
74
Лучшие шутеры для слабых компьютеров. Часть вторая
22
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
11
Когда снизу постучали — тестирование GT 640 c 2 ГБ DDR3-памяти в современных играх
14
Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie
9
Лучшие игровые сборки на платформе 1200 в июне 2020 года
25
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
6

Сейчас обсуждают

Jack Reacher
14:10
Вам что не повезло этот хлам купить? Сочувствую искренне
Состоялся финал конкурса European Hardware Awards — названы лучшие компьютерные комплектующие и оборудование 2020 года
Jack Reacher
14:09
А у вас горит что ли ? Просто по идее это не должно вас особенно волновать
Cyberpunk 2077 новая 4K демонстрация деталей в открытом мире, но пока без трассировки лучей
coolio
14:08
С таким корпусом нужно или сво на процессор или возможность разворота кулера на 90 градусов, чтобы потоки не нарушать.
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
wwr222
14:07
Какая другая? Именно про разность рас.Эти отличия и используются.А какого тогда рожна почти все бегуны на короткие дистанции-явно не белые?
Microsoft становится толерантнее – ждем афроамериканскую Windows
Jack Reacher
14:04
Вы слепой?
Cyberpunk 2077 демонстрирует самую продвинутую графику в текущем поколении на видеокартах NVIDIA с технологией – DLSS 2.0
Сильвестр с талоном
14:03
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Twisted Evil
14:00
>Best for overclocking - 3300x Че там по нагреву то, посоны, напомните?)))
Состоялся финал конкурса European Hardware Awards — названы лучшие компьютерные комплектующие и оборудование 2020 года
Владимир
13:59
Gpu оптимально скомпанован и франкинштейна с него делать такое себе занятие. Сказано же страдает система охлаждения. Но перепайку bga производят и в ноутах и в видяхах и иногда с апгрейдом если есть...
Раджа Кодури пояснил, что графические процессоры устанавливаются в разъёмы только на этапе тестирования
Сильвестр с талоном
13:59
Я стилбуки коллекционирую, там их 5 видов будет, специальные издания - в 4 магазинах разные стилбуки (1С интерес, ДНС, МВидео и Эльдорадо) + еще один стилбук в коллектор эдишн, но он 27к стоит, брать ...
Энтузиаст сравнил свежий геймплей Cyberpunk 2077 с показанным два года назад
Haustmyrkr
13:56
В Witcher 3 на этом камне в городах просадки до 49 FPS и фризы. Проверено в связке с 1070.
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров (страница 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем