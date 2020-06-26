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В понедельник, 22 июня, Apple объявила о переходе компьютеров Mac на CPU Apple. Несмотря на то, что этот переход был вполне ожидаемым, индустрия очень обрадовалась этому событию. Apple выпустила довольно много информации о своих планах, но один ключевой вопрос остался без ответа, как быстро появятся новые чипы Apple на базе ARM для Mac?

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Apple говорит, что потребители должны ожидать отличную производительность от новых процессоров, особенно в том, что касается графической производительности. Информации о том, какая разница в графической производительности CPU Apple по сравнению с интегрированной графикой компании Intel, существующей в настоящее время в компьютерах Mac, на данный момент нет.

Basemark работает над добавлением стопроцентной совместимости с процессорами Apple Silicon в кроссплатформенном тесте Basemark GPU 1.2. В тесте Basemark GPU 1.2 можно сравнить производительность интегрированных графических решений для устройств Mac, а также устройства на различных ОС (Windows, Android, Linux) и графических процессорах компаний Nvidia и AMD.

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"Мы стремимся быть первыми на рынке среди тех, кто кто предоставляет приложения для тестирования возможностей компьютеров Mac на базе процессоров Apple Silicon", - заявили представители Basemark.

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Basemark Oy является частной акционерной компанией, зарегистрированной и имеющей штаб-квартиру в городе Хельсинки в Финляндии.

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Basemark разрабатывает уникальное программное обеспечение и предоставляет экспертные услуги для мировой автомобильной техники, бытовой электроники и полупроводниковой промышленности.

Компания разрабатывает инструменты оценки производительности системы, такие как Basemark Automotive Testing Suite (BATS) и Basemark GPU. Basemark также разрабатывает Rocksolid Engine - ведущее в мире программное обеспечение для работы с графикой и вычислениями в реальном времени для критически важных промышленных приложений.