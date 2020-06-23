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Компания Dell обновляет компьютер G5 5000 с Intel Comet Lake-S

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Компания Dell обновила свой настольный компьютер G5, чтобы предложить новые процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake-S. С G5 5000 Dell предлагает любителям игр несколько вариантов конфигурации.

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Новый G5 5000 не изменился с точки зрения внешнего вида от текущего предложения G5. Пользователи могут получить G5 с процессорами, начиная с Core i3-10100 и заканчивая Core i9-10900K. Ранее Dell предлагала компьютер только с GTX 1660 Ti по умолчанию, а самой производительной графической картой являлась GeForce RTX 2060. Теперь Dell предлагает широкий выбор конфигураций графических процессоров от обоих производителей: NVIDIA и AMD. Карты NVIDIA варьируются от GeForce GTX 1650 до GeForce RTX 2070 Super, в то время как из продукции AMD доступен только один вариант с Radeon RX 5600.

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В зависимости от установленного процессора Dell предлагает систему охлаждения мощностью 45 или 95 Вт и системный вентилятор с максимальной скоростью вращения 4500 об/мин.

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В G5 5000 можно установить до 64 Гб (4 x 16 Гб) оперативной памяти стандарта DDR4-2666, которую можно разогнать до 2933 МГц при использовании процессоров Core i7 и выше. Доступны варианты хранения с одним и двумя накопителями, в том числе твердотельные накопители PCIe M.2 емкостью от 256 Гб до 1 Тб и жесткие диски до 2 Тб. Хранилище может быть дополнительно расширено с помощью двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового.

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Dell G5 5000 поступит в продажу 9 июля по стартовой цене 749 долларов США. В июле Dell также запустит переработанный компьютер XPS в рамках программы NVIDIA RTX Studio, предназначенной для создателей контента и геймеров. Более подробная информация о XPS будет доступна в следующем месяце.