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Honeywell анонсирует самый мощный в мире квантовый компьютер

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 Honeywell, являющаяся многонациональным конгломератом, специализирующимся в области квантовых вычислений, сегодня объявила о создании самого совершенного в мире квантового компьютера. Её новое решение обеспечивает объем квантовых вычислений в два раза больший, чем у предыдущего самого мощного в мире квантового компьютера IBM Raleigh.

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 Может возникнуть вопрос, что же такое квантовый объем, и куда делись измерения в кубитах. Дело в том, что количество кубитов на самом деле нельзя рассматривать как определенную меру производительности, так как это всего лишь часть вычисления «квантового объема», которое выражает конечную производительность квантовой системы.

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 Когда выполняются операции на квантовом уровне, в игру вступает множество факторов, которые отрицательно влияют на производительность, например, частота ошибок вычисления, а также уровень подключения кубита. Взаимосвязь кубитов выражается возможностями квантового оборудования данного компьютера и способностью системы распределять рабочие нагрузки по кубитам - иногда рабочие нагрузки могут быть распределены только на два соседних кубита, в других случаях они могут быть распределены по кубитам, которые более далеки друг от друга в системе без потери когерентности данных и без влияния на частоту появления ошибок, что повышает производительность и гибкость системы в отношении рабочих нагрузок. Квантовые компьютеры являются великолепным примером взаимосвязи науки, материаловедения и вычислительной техники. Конечно, гонка в области квантовых вычислений означает, что система Honeywell вскоре будет смещена более производительным компьютером, но это уже другая история.

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