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Представленный в прошлом месяце смартфон Realme X3 SuperZoom понравился многим пользователям. Сегодня в сети появилась информация о тестировании смартфона в GeekBench. Многие пользователи считают, что новая модель может превзойти флагманские модели других брендов благодаря ценовому преимуществу.

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Некоторые аналитики прогнозировали, что новая модель будет представлена с Snapdragon 765 или 765G, но похоже, что модель с кодовым названием RMX2085 будет оснащена 12 Гб оперативной памяти и процессором Snapdragon 855+. Официальной информации о спецификациях от компании Realme пока нет.

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Недавно Realme объявила, что запуск Realme X3 и X3 Super Zoom в Индии, а также другие смарт продукты, такие как Realme Buds Q, состоится 25 июня.

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После нескольких недель неуверенности в существовании X3 компания наконец-то сообщила, что в серии X3 будет Realme X3 и X3 Super Zoom через твиттер . Рекламный плакат, сопровождающий твит, демонстрирует 60-кратное цифровое увеличение и режимы астрофотографии на версии X3 Super Zoom.

Вот её основные технических характеристики:

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- 6,6-дюймовый (2400 × 1080 пикселей) Full HD+ дисплей с соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, яркостью до 480 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5;

- 7-нм процессор Snapdragon 855 Plus;

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- 8 Гб LPPDDR4x ОЗУ с 128 Гб (UFS 3.0) или 12 Гб LPPDDR4x ОЗУ с 256 Гб (UFS 3.0).