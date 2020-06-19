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Вчера компания Xiaomi начала рассылать обновления для своих смартфонов, выпущенных по программе Android One: Mi A2 и Mi A3. Данные обновления являются июньскими исправлениями безопасности для обоих телефонов и не несут каких-либо существенных правок ПО, а также все еще находятся на ранних стадиях развертывания.

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Для смартфона Mi A2 обновление получило номер версии программного обеспечения "V11.0.11.0.QDIMIXM". Это обновление предназначено только для глобальной версии смартфона, но вскоре должно появиться на европейской версии модели. Размер обновления составляет 24,19 Мб. Однако, судя по отзывам на форуме, это обновление не исправило ошибок, появившихся в обновлении Android 10 несколько месяцев назад.

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Обновление смартфона Mi A3 получило номер версии программного обеспечения "11.0.3.0.QFQEUXM". В отличие от обновления для Mi A2, оно в настоящее время распространяется в ЕС и скоро должно появиться в смартфонах по всему миру. Обновление MI A3 также имеет небольшой объем и весит всего 35,59 Мб.

Некоторое время назад сообщалось, что в смартфоне Mi A3 имелась ошибка, приводившая к случайной перезагрузке устройств. Эта ошибка должна была быть исправлена с помощью июньского обновления, однако, на данный момент не известно исправлена ли она сейчас.