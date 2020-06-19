Возможные технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и нового TITAN RTX
рекламаGeforce RTX 3090 является наследником Geforce RTX 2080 Ti и должен стать обладателем 5248 ядер CUDA, 12 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X, работающей на скорости 21 Гбит/с и шиной памяти шириной 384 бита. Самым производительным графическим процессором должен стать TITAN RTX второго поколения, который должен сменить текущее поколение TITAN RTX. Он, вероятно, получит максимальную конфигурацию чипа GA102 с 5326 ядрами CUDA, удвоенным до 24 Гб, по сравнению с RTX 3090 объемом памяти, но с низкой скоростью работы в 17 Гбит/с. Ожидается, что компания NVIDIA анонсирует новое поколение карт в сентябре 2020 года.
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