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Чем ближе к нам подходит время анонса нового поколения графических ускорителей от компании Nvidia, тем больше в о всемирной сети появляется различных утечек информации об их технических характеристиках, которые порой кардинально различаются друг от друга. Вот и сегодня предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и следующего поколения TITAN, основанные на графической архитектуре Ampere, были опубликованы в твите пользователя KatCorgi, которые повторяют информацию твита kopite7kimi, появившемся в начале июня. Все три графические карты будут основаны на 7 нм чипе «GA102», но с различными конфигурациями памяти и ядра, ориентируясь на три совершенно разные ценовые категории. Geforce RTX 3080 заменяет текущий Geforce RTX 2080/Super и предположительно имеет 4352 ядра CUDA, 10 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X со скоростью работы 19 Гбит/с и 320-битный интерфейс памяти.

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Geforce RTX 3090 является наследником Geforce RTX 2080 Ti и должен стать обладателем 5248 ядер CUDA, 12 Гб локальной памяти стандарта GDDR6X, работающей на скорости 21 Гбит/с и шиной памяти шириной 384 бита. Самым производительным графическим процессором должен стать TITAN RTX второго поколения, который должен сменить текущее поколение TITAN RTX. Он, вероятно, получит максимальную конфигурацию чипа GA102 с 5326 ядрами CUDA, удвоенным до 24 Гб, по сравнению с RTX 3090 объемом памяти, но с низкой скоростью работы в 17 Гбит/с. Ожидается, что компания NVIDIA анонсирует новое поколение карт в сентябре 2020 года.