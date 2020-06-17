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Компания AMD готовит больше настольных процессоров Ryzen 4000 'Renoir', чем ожидалось ранее. Новые процессоры были замечены инсайдерами Rogame и TUM APISAK.

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Первоначально была информация о трех процессорах серии Ryzen 4000 PRO, которая включала Ryzen 7 PRO 4700G, Ryzen 5 PRO 4400G и Ryzen 3 PRO 4200G.

По информации Igor's Lab, ходили слухи, что AMD могла изменить схему именования для большинства своих настольных процессоров Ryzen 4000 'Renoir'. Igor's Lab также намекнула на возможность того, что APU не будут доступны по розничному каналу, а скорее будут ограничены рынком OEM. Однако, похоже, что это не соответствует планам компании AMD, которая действительно планирует выпустить серию APU Ryzen 4000 'Renoir' для настольных ПК для потребительского и розничного сегмента, которые будут поддерживаться новыми материнскими платами серий X570, B550 и A520.

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Похоже, что верхнюю строчку в серии PRO занимает Ryzen 7 PRO 4750G. Этот чип имеет базовую частоту 3,6 ГГц и тактовую частоту усиления около 4,4-4,5 ГГц. На основании этих спецификаций видно, что чип похож на Ryzen 7 PRO 4700G, информация о котором ранее появлялась в сети. То же самое касается процессоров Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G, которые показывают те же характеристики и смену названия.

Согласно новым спецификациям, линейка APU AMD Ryzen 4000 'Renoir' для настольных ПК должна выглядеть примерно так:

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Но это еще не все, те же утечки также дают нам некоторые оценки производительности предстоящего модельного ряда. Производительность графического процессора все еще не оптимизирована должным образом в тестах, но процессор почти вдвое превышает производительность в сравнении с существующими APU Ryzen 3000 для настольных ПК, учитывая, что они предлагают вдвое больше ядер и потоков. Вы можете увидеть тесты производительности в тестах, приведенных ниже:

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Что касается даты выпуска упомянутых APU, то запуск APU Ryzen 4000 запланирован на июль. HKEPC сообщает, что модельный ряд может быть запущен 27 июля, что кажется вероятным, так как производители материнских плат уже тестируют APU Renoir на своих нынешних материнских платах.