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Смартфон LG Velvet с поддержкой 5G должен появиться на европейском рынке до конца текущего месяца. Европейцы в Германии, Италии, Испании, Венгрии и Польше первыми получат устройство, а чуть позже смартфон доберется до других рынков. Устройство отличается новым дизайном "3D Arc" и включает в себя несколько премиальных функций. но оснащено все еще мощным чипсетом Snapdragon 765G компании Qualcomm, имеющим верхнюю среднюю высоту.

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Смартфон LG Velvet оснащен мощным чипсетом среднего ценового диапазона Snapdragon 765G компании Qualcomm. Новинка оснащена большим 6,8-дюймовым P-OLED дисплеем, который можно превратить в устройство с двумя экранами с помощью новейшей версии аксессуаров компании. Кроме того, основной дисплей поддерживают активный стилус LG, который призван привлечь внимание потенциальных покупателей Samsung Galaxy Note 20.

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Компания LG также нацелилась на любителей фотосъемки со смартфонов с новым ПО Creator’s kit, которое разработано для того, чтобы в полной мере воспользоваться новым 48-мегапиксельным сенсором основной камеры смартфона. LG Velvet 5G будет поставляться в одной модификации с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить за счет карточек microSD емкостью до 2 Тб. Смартфон LG Velvet 5G получит несколько цветовых вариантов внешнего вида, включая Illusion Sunset, Aurora Green, Aurora White и Aurora Grey.