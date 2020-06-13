Найден способ подслушивать разговоры, анализируя вибрации лампочки
«Lamphon измеряет крошечные колебания света, создаваемые звуковыми волнами, которые ударяют лампочку и заставляют ее слегка вибрировать. Электрооптический датчик способен изолировать аудиосигнал от оптического сигнала.
рекламаВ отличие от способа подслушивания, который анализирует воздействие звуковых волн на близлежащие объекты, новый способ работает пассивно в режиме реального времени.
Чтобы продемонстрировать эффективность нового метода, исследователи провели тестирование, используя офисное здание с подвесной лампочкой, и разместили телескоп на расстоянии 25 метров. Затем в комнате прозвучали две песни и отрывок из речи Дональда Трампа, ни одной из которых не было слышно снаружи комнаты.
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Используемое оборудование смогло захватить и конвертировать аудио с достаточно высоким качеством, чтобы приложение Shazam распознало звучавшую в комнате музыку. Тем временем речь Дональда Трампа была успешно расшифрована с помощью API Google и преобразована в речь.
рекламаКак отмечает Wired, техника имеет свои ограничения. Например, в эксперименте применялась подвесная лампочка, но при использовании фиксированной лампы может быть недостаточно вибрации, чтобы новый способ оказался эффективным. Было также отмечено, что голосовые и музыкальные записи воспроизводились с достаточно высокой громкостью, которая была выше, чем при обычном разговоре людей. Кроме того, при увеличении расстояния до источника звука потребуется более мощный электрооптический датчик и более крупный оптический прибор (телескоп).
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