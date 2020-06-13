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Исследователи из Университета им. Бен-Гуриона в Негеве и Научного института Вейцмана в Израиле продемонстрировали новую умную технику подслушивания. Новая технология, получившая название «Lamphone», использует электрооптический датчик для анализа частотной характеристики висящей лампочки на звук.

«Lamphon измеряет крошечные колебания света, создаваемые звуковыми волнами, которые ударяют лампочку и заставляют ее слегка вибрировать. Электрооптический датчик способен изолировать аудиосигнал от оптического сигнала.

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В отличие от способа подслушивания, который анализирует воздействие звуковых волн на близлежащие объекты, новый способ работает пассивно в режиме реального времени.

Чтобы продемонстрировать эффективность нового метода, исследователи провели тестирование, используя офисное здание с подвесной лампочкой, и разместили телескоп на расстоянии 25 метров. Затем в комнате прозвучали две песни и отрывок из речи Дональда Трампа, ни одной из которых не было слышно снаружи комнаты.

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Используемое оборудование смогло захватить и конвертировать аудио с достаточно высоким качеством, чтобы приложение Shazam распознало звучавшую в комнате музыку. Тем временем речь Дональда Трампа была успешно расшифрована с помощью API Google и преобразована в речь.

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Как отмечает Wired, техника имеет свои ограничения. Например, в эксперименте применялась подвесная лампочка, но при использовании фиксированной лампы может быть недостаточно вибрации, чтобы новый способ оказался эффективным. Было также отмечено, что голосовые и музыкальные записи воспроизводились с достаточно высокой громкостью, которая была выше, чем при обычном разговоре людей. Кроме того, при увеличении расстояния до источника звука потребуется более мощный электрооптический датчик и более крупный оптический прибор (телескоп).