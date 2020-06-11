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Сегодня компания ASUS представила монитор ROG Strix XG17AHP, который является обновленным вариантом 17,3-дюймового портативного игрового монитора ROG Strix XG17AHPE, выпущенного компанией в январе. Новый XG17AHP включает новую инновационную подставку для штатива. Ножки подставки складываются наружу от основной стойки, которая является телескопической, и может выдвигаться по высоте. Это позволяет пользователю ориентировать дисплей как обычный настольный монитор, а не как iPad с крышкой, сложенной в призматическую форму. Как и в предыдущей версии в комплект с монитором входит оригинальный магнитный чехол.

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Монитор ROG Strix XG17AHP оснащается 17,3-дюймовым IPS-дисплеем формата 16: 9 с разрешением Full HD, частотой обновления 240 Гц. Монитор оснащен функцией VESA Adaptive Sync и поверхностью, защищающей от бликов. Поскольку ROG Strix XG17AHP предназначен для использования в качестве портативного игрового монитора, соединяемого с игровым ноутбуком, то он оснащен аккумулятором емкостью 7800 мАч, который обеспечивает до 3 часов работы при полной зарядке. Разъем USB-C используется как для зарядки аккумуляторной батарее, так и для сквозного подключения DisplayPort, в то время как монитор также имеет вход micro-HDMI. Премиальный ЦАП ESS Sabre преобразует цифровой звук с входов дисплея в высококачественный звук внутренних динамиков дисплея или передает его через разъем 3,5 мм. Кроме того в комплект входит также чехол, который позволяет носить с собой дисплей. Вес дисплея составляет 1,06 кг (1,76 кг с подставкой). Стоимость новинки на данный момент не раскрывается.