Honor 8S официально представлен
Honor, суббренд компании Huawei расширил линейку бюджетных смартфонов и представил Honor 8S 2020. Новый смартфон получил небольшой, по сегодняшним меркам, 5,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Смартфон Honor 8S 2020 оснащен процессором MediaTek Helio A22, изготовленным по 12 нм техпроцессу и работающим на частоте 2 ГГц. Новый бюджетник имеет единственную комплектацию с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти стандарта microSD объемом до 512 Гб. На передней части смартфона в каплевидном вырезе имеется 5 мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f/2,2. На задней части смартфона расположена одиночная камера разрешением 13 мегапикселей с диафрагмой f/1.8.
Телефон работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 3020 мАч и имеет порт micro-USB. Из коробки смартфон поставляется с пользовательским интерфейсом EMUI 9 на базе операционной системы Android 9. Смартфон имеет поддержку приложений и сервиса Google. Телефон поставляется в единственной раскраске темно-синего цвета. Цена Honor 8S 2020 около $ 126.
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HONOR 8S 2020 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
рекламаДисплей: 5,71-дюймовый (1520 × 720 пикселей) HD+ FullView дисплей;
SoC: 2-ГГц четырехъядерный процессор MediaTek Helio A22 с GPU PowerVR;
рекламаRAM: 3 ГБ;
ROM: 64 ГБ, расширяемая память до 512 ГБ с microSD;
рекламаSIM-карта: Dual SIM (нано + нано + microSD);
ОС: Android 9.0 с EMUI 9.0;
Камеры: сзади - 13 Мп камера с диафрагмой f/1,8, фронтальная - 5 Мп с диафрагмой f/2.2;
Коммуникации: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС;
Датчики: датчик приближения, акселерометр и датчик освещенности;
Размеры: 147,13 × 70,78 × 8,45 мм; Вес: 146 г;
3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, два микрофона;
Аккумулятор: 3020 мАч
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