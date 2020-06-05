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Honor, суббренд компании Huawei расширил линейку бюджетных смартфонов и представил Honor 8S 2020. Новый смартфон получил небольшой, по сегодняшним меркам, 5,71-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1520 на 720 пикселей. Смартфон Honor 8S 2020 оснащен процессором MediaTek Helio A22, изготовленным по 12 нм техпроцессу и работающим на частоте 2 ГГц. Новый бюджетник имеет единственную комплектацию с 3 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти стандарта microSD объемом до 512 Гб. На передней части смартфона в каплевидном вырезе имеется 5 мегапиксельная камера для селфи с диафрагмой f/2,2. На задней части смартфона расположена одиночная камера разрешением 13 мегапикселей с диафрагмой f/1.8.

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Телефон работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 3020 мАч и имеет порт micro-USB. Из коробки смартфон поставляется с пользовательским интерфейсом EMUI 9 на базе операционной системы Android 9. Смартфон имеет поддержку приложений и сервиса Google. Телефон поставляется в единственной раскраске темно-синего цвета. Цена Honor 8S 2020 около $ 126.

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HONOR 8S 2020 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

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Дисплей: 5,71-дюймовый (1520 × 720 пикселей) HD+ FullView дисплей;

SoC: 2-ГГц четырехъядерный процессор MediaTek Helio A22 с GPU PowerVR;

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RAM: 3 ГБ;

ROM: 64 ГБ, расширяемая память до 512 ГБ с microSD;

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SIM-карта: Dual SIM (нано + нано + microSD);

ОС: Android 9.0 с EMUI 9.0;

Камеры: сзади - 13 Мп камера с диафрагмой f/1,8, фронтальная - 5 Мп с диафрагмой f/2.2;

Коммуникации: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС;

Датчики: датчик приближения, акселерометр и датчик освещенности;

Размеры: 147,13 × 70,78 × 8,45 мм; Вес: 146 г;

3,5-мм аудиоразъем, FM-радио, два микрофона;

Аккумулятор: 3020 мАч