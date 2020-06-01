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Atari VCS доставят в июне первым 500 клиентам

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 Консоль Atari VCS была анонсирована с большой помпой почти два года назад с обещанием, что заказы будут отправлены после завершения успешной кампании на Indigogo. Консоль после ряда задержек до сих пор не выпущена, однако сегодня Atari опубликовала обновление, сообщающее, что первые 500 единиц будут выпущены в июне, а их обладателями станут первые 500 заказчиков.

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 Консоль Atari получила всего около 11 500 заказов, таким образом, остальным 11 000 клиентов, которые предварительно заказали консоль, придётся еще немного подождать. Хорошая новость для этих клиентов заключается в том, что, по оценкам Atari, у нее будут все компоненты, необходимые для того, чтобы эти клиенты получили консоль этим летом. Задержка выхода конечного продукта связана с рядом технических и организационных проблем, возникающих при реализации подобных проектов.

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 Atari VCS в настоящее время готовится к предварительному заказу для всех за 389 долларов США. Консоль Atari VCS 400 построена на базе APU AMD Raven Ridge 2, имеет 4 Гб оперативной памяти стандарта DDR4 с возможностью её апгрейда и 32 Гб хранилища eMMC. В комплектацию входит один классический джойстик и один современный контроллер.  Немного более дорогая модель VCS 800 поставляется с 8 Гб оперативной памяти DDR4 (с возможностью апгрейда). В качестве программной оболочки в консоли используется операционная система Linux.

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