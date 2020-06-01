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Компания Intel опубликовала уведомление об изменении упаковки процессора Core i9-9900K. Процессор Core i9-9900K изначально имел очень экстравагантную упаковку, которая отличала его от других процессоров, которые все размещаются в однообразной квадратной коробке. Упаковка процессора Core i9-9900K с дизайном додекаэдра действительно выглядит фантастической, но накладывает ограничения при оптовой транспортировке доставки в магазины.

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Упаковка в форме додекаэдра отличала процессор Intel Core i9-9900K от других процессоров в штучной упаковке. Эта упаковка представляла собой прозрачную синюю двенадцатигранную коробку и первоначально была ответом на необычную упаковку AMD, которая использовалась в процессорах Threadripper.

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Новый тип упаковки, которую будет использовать этот процессор, очень похож на стандартную упаковку процессоров Intel и позволяет покупателю четко видеть процессор в коробке.

Кроме сказанного выше, причиной изменения дизайна также является требование большого количества пенопластовых вставок, которые необходимы для надежного и стабильного фиксирования процессора.

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Другая причина изменения упаковки заключается в том, что процессор Core i9-9900K больше не является флагманским чипом. Флагманским процессором Intel в настоящее время является Core i9-10900K. В уведомлении об изменении продукта указывается, что покупателю, который хочет получить старую упаковку, необходимо оформить заказ до 26 июня, а последняя партия с упаковкой такого типа будет отправлена 10 июля.