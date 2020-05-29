Процессор Intel "Elkhart Lake" засветился в 3DMark
рекламаПроцессор Elkhart Lake построен на 10 нм техпроцессе производства Intel и послужит основой для следующего поколения процессоров серии Pentium Silver и Celeron. Чип имеет до 4 процессорных ядра без поддержки многопоточности на основе архитектуры с низким энергопотреблением "Tremont" и iGPU на основе более новой графической архитектуры Gen11. Процессор оснащен одноканальным контроллером памяти, который поддерживает типы памяти DDR4 и LPDDR4/x. В тестах 3DMark чип представляет собой 4-ядерный вариант, вероятно, инженерного образца Pentium Silver, с тактовой частотой процессора 1,9 ГГц, работающим в паре с памятью LPDDR4x.
Будущие процессоры будут представлены в вариантах с TDP 5 Вт, 9 Вт и 12 Вт. Другой информации о новинках на данный момент не известно.
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