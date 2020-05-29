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Довольно часто мы узнаём о приблизительной производительности и технических характеристиках неизвестных процессоров благодаря утечкам из записей в базе данных 3DMark. Вот и сейчас благодаря базе 3DMark у нас появилась возможность узнать об ещё одной новинке от компании Intel. Речь идет о первом тесте производительности нового процессора Intel с низким энергопотреблением под кодовым названием "Elkhart Lake", появившемся в базе данных 3DMark и опубликованным известном инсайдером TUM_APISAK. Процессор набрал в графическом тесте 590 баллов и 3801 балл в физическом тесте. Результат графического теста iGPU Gen11 отстает от iGPU Intel UHD 630, который входит в состав более производительных настольных процессоров. В тесте Time Spy не анонсированный пока процессор набрал 170 баллов, показав результат в 148 баллов за графику и 1131 баллов за процессорную производительность.

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Процессор Elkhart Lake построен на 10 нм техпроцессе производства Intel и послужит основой для следующего поколения процессоров серии Pentium Silver и Celeron. Чип имеет до 4 процессорных ядра без поддержки многопоточности на основе архитектуры с низким энергопотреблением "Tremont" и iGPU на основе более новой графической архитектуры Gen11. Процессор оснащен одноканальным контроллером памяти, который поддерживает типы памяти DDR4 и LPDDR4/x. В тестах 3DMark чип представляет собой 4-ядерный вариант, вероятно, инженерного образца Pentium Silver, с тактовой частотой процессора 1,9 ГГц, работающим в паре с памятью LPDDR4x.

Будущие процессоры будут представлены в вариантах с TDP 5 Вт, 9 Вт и 12 Вт. Другой информации о новинках на данный момент не известно.

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