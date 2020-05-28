Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 3 4200G и Ryzen 5 4400G протестированы в 3DMark

для раздела Блоги
+
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
MSI Gaming 2080 Ti - цена упала на порядок
Новейший 10400F в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 Известный инсайдер TUM_APISAK обнаружил в базе данных тестов 3DMark процессоры Ryzen 3 4200G и Ryzen 5 Pro 4400G вместе с их соответствующими показателями производительности.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

 Информация о настольных APU "Renoir" от AMD довольно регулярно просачивается в сеть, а на прошлой неделе Biostar даже подтвердил их, когда на сайте компании появился список поддерживаемых процессоров для материнских плат Biostar.

реклама

 Оба APU будут совместимы с платформой AM4 (наборы микросхем серии 400/500) и будут иметь архитектуру AMD Zen 2, основанную на 7-нм технологическом узле TSMC, и iGPU Vega.

 Что касается спецификаций, то AMD Ryzen 3 4200G станет чипом начального уровня в семействе Renoir с 4 ядрами и 8 потоками. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и тактовую частоту в режиме усиления 4,1 ГГц. Графический процессор включает 6 CU, которые в общей сложности содержат 384 ядра с тактовой частотой 1700 МГц.

реклама

 AMD Ryzen 5 PRO 4400G представляет собой 6-ядерный, 12-поточный процессор с базовой частотой 3,7 ГГц и тактовой частотой в режиме усиления 4,3 ГГц. Графический чип включает 7 CU с 448 ядрами, работающими на частоте 1900 МГц.

реклама

 Оба процессора будут иметь TDP 65 Вт, в то время как процессоры с индексом "GE" получат TDP 35 Вт.

реклама

 Что касается производительности, то в тесте 3DMark чип AMD Ryzen 3 4200G набрал 6825 баллов в физическом тесте и 3489 баллов в графическом тесте.

 Ryzen 5 4400G набирает 19113 баллов в физическом тесте и 4033 баллов в графическом тесте. Здесь Ryzen 5 4400G идёт на одном уровне с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 2700X, в то же время превосходя Ryzen 5 3600. Графический показатель намного лучше, чем у Ryzen 7 4800H, что связано с более высокой тактовой частотой.

 В целом, цифры выглядят довольно прилично для чипов начального уровня, что делает их подходящим вариантом для бюджетных игровых систем и игроков, предпочитающих киберспортивные игры. По сути, потребитель получает процессоры уровня Ryzen 3 3300X / Ryzen 3 3100, но с гораздо лучшим графическим чипом.

 Согласно утечкам информации, выпуска процессоров стоит ожидать в июле этого года. Процессоры будут полностью совместимы с бюджетными платформами B550 и A520.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apu ryzen vega
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
1
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
51
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z490 Godlike
37
Встречаем новую платформу Intel LGA 1200 и тестируем материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula на чипсете Z490
19
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
316
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2019
14
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
29
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
120

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 28
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 22
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 316
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 120
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 96

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарта AMD Radeon 6900ХТ Big Navi на 30% обходит NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, но проигрывает GeForce RTX 3080 Ti в чистой производительности
103
Дата выхода игры GTA 6 стала известна благодаря оплошности маркетингового отдела Rockstar
14
Стартовала бесплатная раздача отличного гибрида ролевой игры и пошаговой стратегии с очень положительными отзывами в Steam
18
MSI заявила, что поддержку процессоров Ryzen 4000 (Zen 3) получат только материнские платы версии MAX на B450 и X470
93
Metro Exodus официально очистили от Denuvo
35
Энтузиасты достигли колоссального прогресса в эмуляции The Last of Us - главный хит PlayStation 3 теперь значительно лучше работает на ПК
11
Российские цены новых процессоров Intel Core 10-го оказались гораздо выше рекомендованных
128
AMD Ryzen 3 3300X выходит безоговорочным победителем в споре с Intel Core i3-10100 и Ryzen 3 3100 — тестирование Jarrod'sTech
145
Новые процессоры Ryzen получат высокую стоимость и +200 МГц тактовой частоты – 12-ядерный Ryzen 9 3900XT оценён в 545 евро
44
Процессоры AMD Ryzen 6000 могут стать первыми в мире решениями на 6-нм техпроцессе
36
Два флагмана Huawei получили европейскую стабильную EMUI 10.1
4
AMD готовит новые семейства - Ryzen 5000 "Cezanne" с Zen 3, Ryzen 6000 "Rembrandt" с Zen 3+ и "Van Gogh"
32
Цена Xiaomi Mi Note 10 Lite упала на 140 долларов – смартфон рекордно подешевел через две недели после старта продаж
2
Intel Core i5-10400 в дуэте с DDR4-2666 способен превзойти пару AMD Ryzen 5 3600 и DDR4-3200 в большинстве игр — тестирование Tech YES City
176
Лучшая видеокарта 2012 года против актуальных игр 2020 года – эксперты Gecid раскрывают потенциал GeForce GTX 660
19
Ведьмак 3 заиграл новыми красками после добавления в игру трассировки лучей и нового Ultimate Phoenix Lighting Mod 7.0
5
MSI официально подтвердили, что материнские платы B450 и X470 с 16MB чипами под BIOS без приставки MAX тоже получат поддержку Zen3 и Ryzen 4000
71
Xiaomi Redmi Note 8 потерял 50% стоимости – самая низкая цена на самый сбалансированный смартфон на рынке
17
Опубликованы первые изображения NVIDIA GeForce RTX 2050
9
Процессоры Ryzen 5000-й серии – Cezanne не получат доступ к технологии трассировки лучей и будут довольствоваться графическим ядром Vega
8

Популярные статьи

Несколько признаков того, что вам пора переустановить Windows
103
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX Vega 56 в связке с процессором Core i5-9400F
30
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
51
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Gaming Carbon WiFi
1

Сейчас обсуждают

Pa4an
15:20
неее слишком жестоко, планета и так нагревается и лизасу не допустит массового возгорания ануса у любителей интела
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) могут быть произведены по 5-нм нормам вместо 7-нм
Twisted Evil
15:19
Украл мой коммент.(((
Intel обещает в 2021 году выпустить процессор с поддержкой DDR5 и PCI-Express 5.0
Ahmed
15:19
Нет, в стоке он на уровне 3300X.
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Андрей Титов
15:19
и то верно
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Kopcheniy
15:18
Санитаров сюда!
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
1injener
15:18
Так, в чем плюс. В дополнительной премии Лизе Су?
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
warmuza
15:18
Ну может. Я ориентировался на их тесты, ну и скинул 5% на всякий случай
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Slava Bukov
15:17
Полыхайте СИНЕЖОПЫЕ!
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Ahmed
15:17
Плюс для маркетинговый отдела. Именно поэтому у каждой компании свои нанометры.
AMD и TSMC раньше срока переводят процессоры Ryzen 4000 на усовершенствованный техпроцесс, Zen 3 на 5-нм+ уже в конце 2020 года
Civilian
15:17
Ровно поэтому если они изначально точились под 7нм, то менять техпроцесс это верный способ налажать по-крупному. Это достаточно много рабоыт и много тестирования. Скажем так, история показывает что та...
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000 (Vermeer) могут быть произведены по 5-нм нормам вместо 7-нм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем