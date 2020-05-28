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Известный инсайдер TUM_APISAK обнаружил в базе данных тестов 3DMark процессоры Ryzen 3 4200G и Ryzen 5 Pro 4400G вместе с их соответствующими показателями производительности.

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Информация о настольных APU "Renoir" от AMD довольно регулярно просачивается в сеть, а на прошлой неделе Biostar даже подтвердил их, когда на сайте компании появился список поддерживаемых процессоров для материнских плат Biostar.

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Оба APU будут совместимы с платформой AM4 (наборы микросхем серии 400/500) и будут иметь архитектуру AMD Zen 2, основанную на 7-нм технологическом узле TSMC, и iGPU Vega.

Что касается спецификаций, то AMD Ryzen 3 4200G станет чипом начального уровня в семействе Renoir с 4 ядрами и 8 потоками. Процессор имеет базовую тактовую частоту 3,8 ГГц и тактовую частоту в режиме усиления 4,1 ГГц. Графический процессор включает 6 CU, которые в общей сложности содержат 384 ядра с тактовой частотой 1700 МГц.

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AMD Ryzen 5 PRO 4400G представляет собой 6-ядерный, 12-поточный процессор с базовой частотой 3,7 ГГц и тактовой частотой в режиме усиления 4,3 ГГц. Графический чип включает 7 CU с 448 ядрами, работающими на частоте 1900 МГц.

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Оба процессора будут иметь TDP 65 Вт, в то время как процессоры с индексом "GE" получат TDP 35 Вт.

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Что касается производительности, то в тесте 3DMark чип AMD Ryzen 3 4200G набрал 6825 баллов в физическом тесте и 3489 баллов в графическом тесте.

Ryzen 5 4400G набирает 19113 баллов в физическом тесте и 4033 баллов в графическом тесте. Здесь Ryzen 5 4400G идёт на одном уровне с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 2700X, в то же время превосходя Ryzen 5 3600. Графический показатель намного лучше, чем у Ryzen 7 4800H, что связано с более высокой тактовой частотой.

В целом, цифры выглядят довольно прилично для чипов начального уровня, что делает их подходящим вариантом для бюджетных игровых систем и игроков, предпочитающих киберспортивные игры. По сути, потребитель получает процессоры уровня Ryzen 3 3300X / Ryzen 3 3100, но с гораздо лучшим графическим чипом.

Согласно утечкам информации, выпуска процессоров стоит ожидать в июле этого года. Процессоры будут полностью совместимы с бюджетными платформами B550 и A520.