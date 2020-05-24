Biostar раскрыла имена и базовые частоты семи будущих APU AMD Ryzen
Компания Biostar случайно раскрыла имена и базовые частоты семи будущих APU AMD Ryzen в документации к материнской плате.
Существует три семейства процессоров:
реклама1. Восьмиядерные Ryzen 7 с восемью графическими блоками;
2. Шестиядерные Ryzen 5 с семью графическими блоками;
реклама3. Четырехядерные Ryzen 3 с шестью графическими блоками.
Каждое семейство представлено в нескольких вариантах. Обычные и PRO версии имеют одинаковые характеристики, включая TDP 65 Вт, а версия GE имеет более низкую тактовую частоту с TDP 35 Вт.
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Все процессорные ядра основаны на архитектуре Zen 2 и имеют boost частоты свыше 4 ГГц. Каждый графический блок содержит 64 ядра Vega и работает на частоте от 1,7 ГГц до 2 ГГц. В пресс-материалах компании Gigabyte предполагается, что эти процессоры будут поддерживаться на платах X570, B550 и A520.
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Как отмечено на портале Videocardz, все, что указано компанией Biostar полностью совпадает с раней утечкой из Igor’s Lab. Это подразумевает, что утечка является подлинной.
Как видно из таблицы, в ней отсутствуют процессоры с OPN 144 и 147. Есть предположение, что это обычные 4400G и 4200G. На Igor’s Lab также подробно описаны три других OPN под номерами 152, 153 и 154, которые имеют восемь, шесть и четыре ядра, соответственно. Это могут быть процессоры только для OEM-производителей или специальные версии, которые будут выпущены позднее.
Как правило, утечки от производителей материнских плат означают скорый выпуск процессоров. Ресурс Videocardz предполагает, что окно выпуска новых процессоров может совпасть с запуском материнских плат на чипсете B550 в середине июня.
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