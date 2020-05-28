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По информации 3DMark Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT не получат повышенных тактовых частот

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 Ранее форум Chiphell утверждал, что процессор Ryzen 9 3900XT будет способен показывать частоту 4,8 ГГц, а Ryzen 7 3800XT на 100 МГц меньше. Оба процессора могут достигать этих скоростей, но только с использованием Precision Boost Overdrive (PBO). Однако, база данных 3DMark сообщает, что Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT могут достигать частот 4,6 ГГц и 4,7 ГГц соответственно. Для Ryzen 5 3600XT нет соответствующих результатов тестов, но увеличение boost частоты Ryzen 5 3600X на 300 МГц теперь кажется маловероятным.

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 Аналогичным образом, согласно записи 3DMark, базовые частоты Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT имеют тактовые частоты 3,9 ГГц и 3,8 ГГц соответственно. Другими словами, серия "XT", похоже, имеет те же базовые частоты, что и их предшественники серии "X". Неудивительно, что Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT достигли лишь небольшого прироста производительности в 3DMark Fire Strike Physics по сравнению со своими предшественниками. Например, оценка Ryzen 9 3900XT составила 29 172, что всего на 1% выше, чем  результат, полученный процессором Ryzen 9 3900X.

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 Таким образом, информация о базовых и boost частотах процессоров Ryzen 7 3800XT или Ryzen 9 3900XT, ранее предоставленная форумом Chiphell, является на данный момент ошибочной. Ну, как всегда всё же необходимо дождаться официального анонса чипов, чтобы все спекуляции на данную темы были закрыты.

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mazahakaruss
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