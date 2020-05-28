По информации 3DMark Ryzen 9 3900XT и Ryzen 7 3800XT не получат повышенных тактовых частот
рекламаАналогичным образом, согласно записи 3DMark, базовые частоты Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT имеют тактовые частоты 3,9 ГГц и 3,8 ГГц соответственно. Другими словами, серия "XT", похоже, имеет те же базовые частоты, что и их предшественники серии "X". Неудивительно, что Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT достигли лишь небольшого прироста производительности в 3DMark Fire Strike Physics по сравнению со своими предшественниками. Например, оценка Ryzen 9 3900XT составила 29 172, что всего на 1% выше, чем результат, полученный процессором Ryzen 9 3900X.
рекламаТаким образом, информация о базовых и boost частотах процессоров Ryzen 7 3800XT или Ryzen 9 3900XT, ранее предоставленная форумом Chiphell, является на данный момент ошибочной. Ну, как всегда всё же необходимо дождаться официального анонса чипов, чтобы все спекуляции на данную темы были закрыты.
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