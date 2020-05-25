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Спустя всего два дня после публикации отчета о новых процессорах AMD "Matisse Refresh" на базе архитектуры Zen 2 появилась информация о тактовых частотах, которые можно ожидать от процессоров Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 5 3600 XT.

Данная информация стала доступна благодаря с форуму Chiphell, где один из участников опубликовал характеристики всех трех процессоров AMD Ryzen "Matisse Refresh". Обновленная линейка Ryzen 3000 будет включать три процессора, которые перечислены ниже:

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AMD Ryzen 9 3900XT (замена Ryzen 9 3900X);

AMD Ryzen 7 3800XT (замена Ryzen 7 3800X);

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AMD Ryzen 5 3600XT (замена Ryzen 5 3600X).

Ryzen 9 3900XT будет иметь 12 ядер и 24 потока, Ryzen 7 3800XT будет иметь 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 3600XT будет иметь 6 ядер и 12 потоков.

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Предполагается, что AMD Ryzen 9 3900XT будет иметь базовую тактовую частоту 4,1 ГГц и boost частоту для одного ядра до 4,8 ГГц, в отличие от Ryzen 9 3900X с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и boost частотой до 4,6 ГГц. Аналогично, Ryzen 7 3800XT будет предлагать в базе частоту 4,2 ГГц и в режиме усиления 4,5 ГГц. Наконец, процессор AMD Ryzen 5 3600XT в базовом варианте будет работать на частоте 4 ГГц, а в boost режиме частота работы одного ядра составит внушительные 4,7 ГГц, что является существенным улучшением по сравнению с моделью Ryzen 5 3600X. Это на 100 МГц ниже тактовой частоты Intel Core i5-10600K, предлагая при этом лучшую производительность IPC и многопоточности, что дает AMD возможность восстановить свои позиции на потребительском рынке после выхода процессоров Intel поколения Comet Lake-S/

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Если данная информация верна, то все три процессора AMD Ryzen 3000 "Matisse Refresh" будут иметь более высокие базовые тактовые частоты, чем настольные процессоры Intel 10-го поколения. Кроме того, процессоры AMD Ryzen предлагают гораздо лучшее соотношение производительность/ватт, чем процессоры компании Intel. Процессор Ryzen 9 3900X и до этого шел практически вровень в некоторых тестах с Intel Core i9-10900K, теперь преимущество Intel в тактовой частоте может быть утрачено, после выхода AMD Ryzen "Matisse Refresh".

Благодаря более высоким тактовым частотам и улучшенным алгоритмам разгона обновленные процессоры должны поднять производительность в сравнение с предшественниками на величину от 5 до 10%. Стоит также отметить, что стоимость новинок будет соответствовать существующим ценам на процессоры Ryzen 3000, которые в свою очередь получат более низкий ценник, что не может не радовать конечных потребителей.

Процессоры Ryzen 3000 для настольных компьютеров уже снижались в цене, но теперь снижение будет официальным от AMD. Что касается запуска этих процессоров, то, как ожидается, официальный анонс состоится 16 июня, а поступление в продажу должно произойти 7 июля.