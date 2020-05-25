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В сеть утекли характеристики процессоров AMD "Matisse Refresh": тактовые частоты от 4 ГГц до 4,8 ГГц

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 Спустя всего два дня после публикации отчета о новых процессорах AMD "Matisse Refresh" на базе архитектуры Zen 2 появилась информация о тактовых частотах, которые можно ожидать от процессоров Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 5 3600 XT.

 Данная информация стала доступна благодаря с форуму Chiphell, где один из участников опубликовал характеристики всех трех процессоров AMD Ryzen "Matisse Refresh". Обновленная линейка Ryzen 3000 будет включать три процессора, которые перечислены ниже:

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AMD Ryzen 9 3900XT (замена Ryzen 9 3900X);

AMD Ryzen 7 3800XT (замена Ryzen 7 3800X);

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AMD Ryzen 5 3600XT (замена Ryzen 5 3600X).

 Ryzen 9 3900XT будет иметь 12 ядер и 24 потока, Ryzen 7 3800XT будет иметь 8 ядер и 16 потоков, а Ryzen 5 3600XT будет иметь 6 ядер и 12 потоков.

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 Предполагается, что AMD Ryzen 9 3900XT будет иметь базовую тактовую частоту 4,1 ГГц и boost частоту для одного ядра до 4,8 ГГц, в отличие от Ryzen 9 3900X с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц и boost частотой до 4,6 ГГц. Аналогично, Ryzen 7 3800XT будет предлагать в базе частоту 4,2 ГГц и в режиме усиления 4,5 ГГц. Наконец, процессор AMD Ryzen 5 3600XT в базовом варианте будет работать на частоте 4 ГГц, а в boost режиме частота работы одного ядра составит внушительные 4,7 ГГц, что является существенным улучшением по сравнению с моделью Ryzen 5 3600X. Это на 100 МГц ниже тактовой частоты Intel Core i5-10600K, предлагая при этом лучшую производительность IPC и многопоточности, что дает AMD возможность восстановить свои позиции на потребительском рынке после выхода процессоров Intel поколения Comet Lake-S/

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 Если данная информация верна, то все три процессора AMD Ryzen 3000 "Matisse Refresh" будут иметь более высокие базовые тактовые частоты, чем настольные процессоры Intel 10-го поколения. Кроме того, процессоры AMD Ryzen предлагают гораздо лучшее соотношение производительность/ватт, чем  процессоры компании Intel. Процессор Ryzen 9 3900X и до этого шел практически вровень в некоторых тестах с Intel Core i9-10900K, теперь преимущество Intel в тактовой частоте может быть утрачено, после выхода AMD Ryzen "Matisse Refresh".

 Благодаря более высоким тактовым частотам и улучшенным алгоритмам разгона обновленные процессоры должны поднять производительность в сравнение с предшественниками на величину от 5 до 10%. Стоит также отметить, что стоимость новинок будет соответствовать существующим ценам на процессоры Ryzen 3000, которые в свою очередь получат более низкий ценник, что не может не радовать конечных потребителей.

 Процессоры Ryzen 3000 для настольных компьютеров уже снижались в цене, но теперь снижение будет официальным от AMD. Что касается запуска этих процессоров, то, как ожидается, официальный анонс состоится 16 июня, а поступление в продажу должно произойти 7 июля.

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Christinachadzynski Christinachadzynski
13:48
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Михаил Сафонов
13:48
Лол, без графика времени кадра это шляпа, а не бенч. Да и даже так видно, что проц почти всегда в сотэн. В принипе и 8-ми поток будет в сотен, только график времени кадров будет плавнее. Не очевидно?
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Vitaly St
13:47
Я говорю про новый ноут, который покупается на 3-5 лет. Открой на тех 4гигах десяток вкладок, эксельчика пару нормальных таблиц и вордик... Все, приехали! Ну серьезно, как можно говорить о 4гб ОЗУ? Та...
MacBook Pro опустился до цены в 1 200 долларов со скидкой в 300 долларов
N1ghtwish
13:47
"идеальном с памятью на 3200 MHz" 3200 это идеальный режим для intel'a? Я думал идеальный это 4200-4400... По теме, это и так было понятно, память сейчас очень сильно решает, и АМД со скоростной памя...
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Есть ли жизнь под Линукс - переходим на Линукс с сохранением рассудка
Михаил Сафонов
13:45
Привет, 4-х ядре мало в совпременных играх. Точнее потоков. Надо хотя бы 6. Иначе инпут лаг при упоре в проц и жесткий тиринг.
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Михаил Сафонов
13:45
Лол, ты реально траллишь тут? Чувак тебе верно сказал, 4 ядра без ГТ задохнуться. Естественно 8 потоков, да еще и на 4.6 дадут результат. Такая ы лалка.
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enzolas
13:45
То есть, вы отключили у процессора буст, тот стал работать на базовых частотах и вы демонстрируете нам VID выдавая его как достижение? Оригинально ...
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Руслан Лупало
13:45
Народ, это теперь что, 2060 тянет 4K ??? oO
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