Тест производительности AMD "Matisse Refresh": Ryzen 9 3900XT быстрее Core i9-10900K, Ryzen 5 3600XT превосходит Intel Core i9-10900 и Core i7-10700K
рекламаКак можно видеть, обновленная серия процессоров AMD показали себя с великолепной стороны, получив при тестировании впечатляющую производительность. Младший на данный момент представитель линейки "Matisse Refresh" - Ryzen 5 3600XT оказался быстрее, чем Ryzen 9 3900X, а с Ryzen 9 3950X его производительность абсолютно одинакова. Кроме того, производительность Ryzen 5 3600XT превышает новейшие процессоры компании Intel 10-го поколения, что, наверно, еще более важно для поклонников продукции AMD.
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Стоит отметить, что Ryzen 7 3800XT показывает аналогичную Ryzen 5 3600 XT производительность, это можно объяснить одинаковой частотой процессоров в boost режиме, составляющей 4,7 ГГц. Наконец, флагманский процессор Ryzen 9 3900XT с boost частотой 4,8 ГГц в одноядерном режиме возглавляет таблицу результатов с 542 баллами, что на 21 балл выше, чем у актуального Ryzen 9 3900X и немного больше Core i9-10900K - новейшего представителя 10-го поколения процессоров от компании Intel Core i9-10900K.
рекламаВ той же утечке с форума Chiphell появилась и более подробная информация о Ryzen 7 4700G. Ранее характеристики данного процессора уже попадали в сеть, но из сегодняшней утечки стали известны boost частоты процессора, как в одноядерном режиме, так и при работе всех ядер. Одноядерный boost составляет 4,4 ГГц, а все ядра имеют boost частоту 4 ГГц.
рекламаiGPU Radeon Vega 8 в составе APU имеет восемь вычислительных блоков, что соответствует 512 шейдерам, а тактовая частота графического процессора составляет 2,1 ГГц.
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