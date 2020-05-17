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Пользователь Twitter с ником Rogame обнаружил запись с тестом производительности процессора Intel Tiger Lake-U, имеющий четыре ядра, восемь потоков и тактовую частоту 2,8 ГГц в базе. Большая часть информации относительно самого теста остается неизвестной, но показывает, что чипы Tiger Lake наконец-то приближаются к анонсу и готовятся к запуску в середине текущего года.

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Тактовая частота 2,8 ГГц в базе является наибольшей среди предлагаемых Intel линеек 10 нанометровых чипов Ice Lake-U и 14 нанометровых чипов Comet Lake-U. Максимальная тактовая частота, которую достигли процессоры архитектуры Ice Lake-U, составляет 2,3 ГГц у процессора Core i7-1068G7. Boost частота усиления новинки не упоминается, но она может достичь 4 ГГц, учитывая упомянутую тактовую частоту в базе.

Это не первый случай, когда можно видеть такие высокие тактовые частоты на чипах Tiger Lake-U компании Intel. Ранее появлялась утечка информации о чипе Core i7-1185G7 с базовой частотой 3 ГГц для 4 ядер и 8 потоков, относящемся к поколению Tiger Lake-U .

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Процессоры поколения Tiger Lake-U будет иметь четырехъядерные, восьмипоточные чипы с TDP от 15 до 28 Вт с высокими boost частотами вплоть до 4,5 ГГц. Указанные процессоры получат встроенные GPU Intel Xe Gen 12 и получат исполнение BGA 1499. Процессоры получат новые ядра Willow Cove, которые должны прийти на замену ядрам Sunny Cove, установленные сейчас в чипах Ice Lake. Кроме того, подвергнется усовершенствованию дизайн кеша, транзисторы процессора будут оптимизированы, а функции безопасности получат ряд улучшений. Встроенные IGPU Xe процессоров Tiger Lake должны обеспечить двукратный рост производительности в сравнении с iGPU Gen 11, которые сейчас установлены в процессорах Ice Lake.

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Ожидается, что процессоры поколения Tiger Lake-U должны составить конкуренцию 7-нм мобильным процессорам AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen второго поколения.