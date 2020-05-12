NVIDIA GTX 1650 Super против AMD RX 5500 XT в 10 играх от hardwaretimes
рекламаКомпания NVIDIA выпустила GeForce GTX 1650 Super для устранения недостатков оригинальной GeForce 1650. GeForce 1650 Super была быстрее как RX 570, так и GTX 1060. Ответом AMD стала видеокарта Radeon RX 5500 XT.
Сайт hardwaretimes решил протестировать два конкурирующих графических процессора в десяти играх и выявить лидера.
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Прежде чем приступить к тестам посмотрим на спецификации обеих карт:
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AMD утверждает, что Radeon RX 5500 XT на 15% быстрее, чем GTX 1650 Super. Эта дополнительная производительность достигается за счет более высокого значения TDP. Кроме того, карты RX 5500 XT снизились в цене, что приблизило данный показатель к GeForce 1650 Super.
рекламаВ тестировании принимала следующая система:
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X
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Материнская плата: ASRock X570 Taichi
Память: Trident Z Royal 8 ГБ x 2 @ 3600 МГц (15-15-15-35)
HDD: WD Black 4TB
Блок питания: Corsair HX1000i
AMD Radeon RX 5500 XT против NVIDIA GeForce GTX 1650 Super: игры и тесты
Radeon RX 5500 XT удается победить GeForce GTX1650 Super практически в каждой игре. Удивительным моментом является то, что даже в играх Metro и Tomb Raider, созданных при сотрудничестве с Nvidia, видеокарта GeForce 1650 Super заметным отстает от конкурента.
Еще один важный момент, который следует здесь отметить, состоит в том, что обе эти карты имеют память объемом 4 Гб, размер которой в разрешении 1080p не создает никаких узких мест. Чтобы дополнительно подтвердить это утверждение, достаточно посмотреть на график FPS в двух самых требовательных играх из теста:
В Borderlands 3 обе карты демонстрируют сходные тенденции производительности с падениями и пиками в одних и тех же местах.
Тест Metro Exodus более интересен. Хотя Radeon RX 5500 XT работает быстрее в течение большей части времени, в начале и в конце теста у карты GeForce есть явное преимущество.
С точки зрения разгона, GeForce 1650 Super выглядит намного лучше, чем RX 5500 XT. Карта GeForce 1650 Super позволила добавить 200 МГц к ядру и 800 МГц к памяти. RX 5500 XT смогла прибавить только 100 МГц на ядро и незначительные 50 МГц к скорости памяти.
RX 5500 XT едва ли получает дополнительное преимущество при разгоне с максимальным с результатом + 5% в игре Deus Ex. С разгоном GeForce 1650 Super наблюдается подъем более чем на 15%, который позволил превзойти результат разогнанной Radeon RX 5500XT в Division 2 и несколько смягчил разницу в Deus Ex.
Вывод
Radeon RX 5500 XT является явным лидером. Она показывает заметно более высокую частоту кадров, чем GTX 1650 Super, во всех десяти протестированных играх, что подтверждает слова AMD о превосходстве над конкурентным решением от Nvidia.
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