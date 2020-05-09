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Доминирование процессоров AMD Ryzen продолжается, так как компания захватила значительную долю на азиатском рынке DIY, превосходящую долю основных процессоров Intel.

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Последний отчет поступил от Tanawa Research (через ZDNet Korea). По данным компании, доля AMD в сегменте DIY достигла нового максимума, превысив 60% доли рынка процессоров только в Южной Корее, что является огромным скачком, учитывая, что в конце 2019 года доля AMD составляла около 50%. В первом квартале 2020 года ситуация ускорилась, поскольку процессоры AMD Ryzen третьего и второго поколений получили снижение цен и скидки для продавцов.

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В отчете утверждается, что серия AMD Ryzen 5 была одной из причин большого успеха процессоров AMD третьего поколения. Процессор AMD Ryzen 5 предлагает гораздо лучшую производительность по сравнению с процессором Intel Core i5.

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Также прогнозируется, что процессоры Intel 10-го поколения не будут иметь большого влияния на рынок DIY. Это означает, что AMD получит огромную отдачу к третьему и четвертому кварталам 2020 года, поскольку приближается запуск настольных процессоров Ryzen 4000 на базе Zen 3, а современные чипы Ryzen второго и третьего поколений получат еще большее снижение цен и скидки.

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Даже процессоры AMD для ноутбуков значительно выросли по сравнению с предыдущим кварталом, отметив 10-летний рекорд для компании в Южной Корее. До недавнего времени корпорация Intel занимала прочные позиции в сегменте ноутбуков, но всё изменилось, когда AMD представила линейку мобильных процессоров поколения Ryzen 4000 Renoir, предлагающую невероятные уровни эффективности в сочетании с большим количеством ядер.

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Доля процессоров AMD для ноутбуков до января 2020 года составляла 15%, но в апреле эта доля превысила 22,76%. Большинство проданных ноутбуков были моделями начального уровня с процессорами Ryzen 3000 предыдущего поколения. Вскоре на рынке появятся больше ноутбуков на основе Ryzen 4000, и AMD с легкостью превзойдет долю 25-30% в следующем квартале.

Это еще не все! AMD не просто опережает Intel в азиатском сегменте DIY. Совсем недавно AMD объявила, что ее процессоры Ryzen обеспечивают более 50% продаж процессоров премиум класса у ведущих мировых ритейлеров.

Если посмотреть на цифры немецкой Mindfactory, мы увидим, что наибольшее количество проданных процессоров относится к 3-му и 2-му поколению Ryzen. Согласно статистике, процессоры Ryzen обеспечили более 30 000 продаж, что составляет 91% от общего объема за апрель. Количество проданных процессоров Intel составило 5000 единиц, т.е. 9%.

Процессоры AMD также показали рекордную долю доходов по сравнению с Intel. Выручка от AMD Ryzen составила более 6 000 000 евро, что составляет 86% доли, в то время как процессорам Intel удалось заработать только около 1 000 000 евро, что составляет 14% от общей выручки магазина.

В Steam процессоры Intel, без сомнения, доминируют в игровом сегменте ПК, но в последнее время доля AMD там тоже постоянно растет и сейчас составляет 21,71%, что является самым высоким показателем с ноября 2018 года.