MAINGEAR выпускает рабочую станцию Pro WS на базе 64 ядерного AMD Threadripper 3990X
Компания MAINGEAR анонсировала новый продукт в своей линейке рабочих станций. MAINGEAR Pro WS - это система, ориентированная на профессионалов, которым требуется абсолютно лучшее оборудование.
рекламаС выпуском MAINGEAR Pro WS компания увеличивает свою долю на рынке рабочих станций, создавая гораздо более привлекательный образ своей продукции для клиентов путем включения в состав новейших аппаратных решений. Варианты использования Pro WS очень разнообразны. Это производство видео высокого разрешения 4K/8K, приложения CAD, 3D рендеринг и другие ресурсоемкие вычислительные задачи.
Пользователи, знакомые с программным обеспечением Luxion, будут рады узнать, что Pro WS предлагает оптимизированные конфигурации, доступные специально для программы 3D рендеринга и анимации KeyShot. Такие системы будут помечены как "Recommended By Luxion (Makers of KeyShot)". Также будет доступен ряд других конфигураций, оптимизированных для других различных программ: Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, Lightroom), AutoCAD, Blender, Cinema 3D, DaVinci Resolve, Maya, Sketchup.
рекламаДерек Цицерон, являющийся вице-президентом по продуктам и стратегии Luxion, сказал следующие: "В Luxion мы стремимся к тому, чтобы такие продукты, как KeyShot и KeyVR, имели высоко оптимизированные рабочие процессы, ориентированные на дизайнеров. Требования к визуализации современных дизайнеров постоянно растут. Работая с MAINGEAR, мы определили пользовательские конфигурации, которые расширяют возможности пользователей KeyShot, обеспечивая высокую производительность и ускоренные рабочие процессы, обеспечивая значительную окупаемость инвестиций для клиентов".
Весь набор линейки процессоров AMD Ryzen для настольных ПК и линейки Intel Core для настольных ПК доступен для установки и покупки в Pro WS, включая 64 ядерный Ryzen Threadripper 3990X и 18 ядерный Core i9-10980XE. Судя по изображениям продуктов MAINGEAR, возможен вариант охлаждения от Noctua.
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В Pro WS можно установить различные варианты графических процессоров, включая модели Titan RTX и Quadro от Nvidia, а также Radeon и Radeon Pro от компании AMD. MAINGEAR предлагает конфигурации Pro WS с разным количеством графических процессоров, вплоть до четырех GPU по выбору покупателя. Кроме того, Pro WS поддерживают до 256 Гб оперативной памяти и накопителей с общей емкостью до 72 Тб.
рекламаMAINGEAR также позволяет покупателям персонализировать шасси своего Pro WS с помощью специального процесса рисования, известного как MARC III. Покупатели смогут добавлять собственные графические элементы, логотипы и могут изменять общий цвет корпуса системы по своему вкусу.
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