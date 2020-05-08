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Компания MAINGEAR анонсировала новый продукт в своей линейке рабочих станций. MAINGEAR Pro WS - это система, ориентированная на профессионалов, которым требуется абсолютно лучшее оборудование.

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С выпуском MAINGEAR Pro WS компания увеличивает свою долю на рынке рабочих станций, создавая гораздо более привлекательный образ своей продукции для клиентов путем включения в состав новейших аппаратных решений. Варианты использования Pro WS очень разнообразны. Это производство видео высокого разрешения 4K/8K, приложения CAD, 3D рендеринг и другие ресурсоемкие вычислительные задачи.

Пользователи, знакомые с программным обеспечением Luxion, будут рады узнать, что Pro WS предлагает оптимизированные конфигурации, доступные специально для программы 3D рендеринга и анимации KeyShot. Такие системы будут помечены как "Recommended By Luxion (Makers of KeyShot)". Также будет доступен ряд других конфигураций, оптимизированных для других различных программ: Adobe Creative Cloud (Photoshop, Premiere Pro, Lightroom), AutoCAD, Blender, Cinema 3D, DaVinci Resolve, Maya, Sketchup.

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Дерек Цицерон, являющийся вице-президентом по продуктам и стратегии Luxion, сказал следующие: "В Luxion мы стремимся к тому, чтобы такие продукты, как KeyShot и KeyVR, имели высоко оптимизированные рабочие процессы, ориентированные на дизайнеров. Требования к визуализации современных дизайнеров постоянно растут. Работая с MAINGEAR, мы определили пользовательские конфигурации, которые расширяют возможности пользователей KeyShot, обеспечивая высокую производительность и ускоренные рабочие процессы, обеспечивая значительную окупаемость инвестиций для клиентов".

Весь набор линейки процессоров AMD Ryzen для настольных ПК и линейки Intel Core для настольных ПК доступен для установки и покупки в Pro WS, включая 64 ядерный Ryzen Threadripper 3990X и 18 ядерный Core i9-10980XE. Судя по изображениям продуктов MAINGEAR, возможен вариант охлаждения от Noctua.

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В Pro WS можно установить различные варианты графических процессоров, включая модели Titan RTX и Quadro от Nvidia, а также Radeon и Radeon Pro от компании AMD. MAINGEAR предлагает конфигурации Pro WS с разным количеством графических процессоров, вплоть до четырех GPU по выбору покупателя. Кроме того, Pro WS поддерживают до 256 Гб оперативной памяти и накопителей с общей емкостью до 72 Тб.

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MAINGEAR также позволяет покупателям персонализировать шасси своего Pro WS с помощью специального процесса рисования, известного как MARC III. Покупатели смогут добавлять собственные графические элементы, логотипы и могут изменять общий цвет корпуса системы по своему вкусу.