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На UserBenchmark обнаружен тестовый образец настольного APU AMD Renoir. Запись указывает на то, что это 8 ядерный 16 поточный процессор, который был протестирован вместе с материнской платой ASRock B550 Taichi. Платы на чипсете B550, выпуск которых запланирован на 16 июня, будут предлагать поддержку процессоров Zen 2 и Zen 3. Настольный APU Ryzen 4000 показал такую же производительность, как и мобильный APU AMD Ryzen 7 4800H.

Указанный технический образец AMD с именем "100-000000149-40_40 / 30_Y" был найден известным инсайдером Tum Apisak. Интересная запись показывает, что этот 8-ми ядерный процессор обладает базовой тактовой частотой 3,0 ГГц и boost частотой 3,95 ГГц. Поклонники AMD, которые ждут новый APU для настольных компьютеров, будут рады, что AMD увеличила количество ядер в новом поколении гибридных процессоров, поскольку настольные APU предыдущего поколения имели максимум четыре ядра. Настольный APU Renoir в среднем набрал 86,2% в тесте UserBenchmark.

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Оценки и средний показатель описанного инженерного образца APU Ryzen 4000 для настольных компьютеров позволили ему сравниться с производительностью AMD Ryzen 7 4800H, по крайней мере, в этом конкретном синтетическом тесте. Средний балл Renoir Mobile APU составляет 86,1% (на момент написания 166 тестов), что чуть ниже отметки 86,2% для настольного инженерного образца. Однако в свете последних новостей о подделке результатов тестирования в UserBenchmark, к полученным результатам стоит относиться с определенной долей недоверия.

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