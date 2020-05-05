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С момента анонса своих планов по созданию собственной операционной системы и независимости от других компаний, Huawei усердно трудится над воплощением этой идеи в жизнь. Инженеры Huawei работали не покладая рук, создавая нестандартные программные и аппаратные решения. И теперь Huawei стремится стать новым игроком в китайской индустрии персональных компьютеров, заменив уже имеющиеся решения с иностранными технологиями с потенциальными уязвимостями, которые могут представлять угрозу информационной безопасности Поднебесной. Поэтому, чтобы подготовиться к такому развитию событий, Huawei создает собственную ОС под названием HarmonyOS, которая будет сопровождать нестандартные аппаратные решения.

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HarmonyOS была анонсирована в прошлом году на конференции разработчиков Huawei 2019 (HDC 2019). Однако, похоже, что этот проект станет одной из наиболее важных вещей, над которыми работает компания. Известный человек, рассказывающий о последних новостях отрасли на Weibo, сказал, что Huawei готовится к выпуску пользовательских компьютеров в ближайшее время для отечественной (китайской) аудитории. Предполагается, что Huawei работает с крупными городами и регионами Китая, чтобы предоставить их инфраструктуре свои новые решения и разработки. Что это за решения? Huawei планирует объединить HarmonyOS с уже выпущенной материнской платой Kunpeng.

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Технические характеристики материнской платы Kunpeng:

Процессор - Kunpeng 920 с 4/8 ядрами, работающими на частоте 2,6 ГГц;

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Интерфейсы хранения данных - 6xSATA 3.0 интерфейсы жесткого диска, 2xM.2 слота SSD;

Оперативная память - 4xDDR4-2400 слота с максимальной емкостью 64 Гб;

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Расширение PCIe - 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4 и 1xPCIe 3.0 x1;

Сеть - 2xLOM NIC с поддержкой сетевых портов GE или оптических портов;

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USB - 4xUSB 3.0 и 4xUSB 2.0.