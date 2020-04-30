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SoC Dimensity 1000 от MediaTek получил аппаратную поддержку кодека AV1

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 MediaTek Dimensity 1000 - первый в мире SoC для смартфонов, в котором интегрирован аппаратный видеодекодер AV1, что позволяет воспроизводить видеопотоки AV1 с разрешением до 4K и скоростью 60 кадров в секунду. Благодаря улучшенной эффективности сжатия AV1 дает пользователям невероятное качество изображения и более плавное воспроизведение видео, используя при этом меньше данных.

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 Просмотр потокового видео является основным в использовании смартфонов, поэтому с помощью более энергоэффективного аппаратного видеодекодера AV1 SoC Dimensity 1000, пользователи могут наслаждаться более длительным временем автономной работы, сохраняя при этом потоковую передачу с наилучшими настройками качества. В сочетании со сверхбыстрой связью 5G SoC Dimensity 1000 является лидером в отрасли по дизайну и возможностям.

 "MediaTek постоянно совершенствует свои предложения для повышения удобства работы пользователей, и технология AV1 является ярким примером. В настоящее время видео является наиболее используемой формой связи: 70% молодых людей используют потоковые сервисы", - сказал доктор Йенчи Ли, являющийся помощником генерального директора подразделения, отвечающего за беспроводные технологии MediaTek. "В отраслевых отчетах говорится, что рынок потокового видео расширится в среднем на 19,6% и достигнет 124,57 млрд. долларов к 2025 году, а это один из основных драйверов 5G".

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 Видеокодек AV1 создает значительные изменения в индустрии потокового видео. Впервые представленный в 2018 году Альянсом открытых медиа (AOMedia), AV1 не требует лицензионных отчислений, создан для замены кодека VP9 и стал стандартным видеокодеком в интернете. AV1 обеспечивает на 30% более высокую эффективность сжатия по сравнению с существующим VP9.

 "Формат AV1 становится все более важным и позволяет воспроизводить видео с высоким разрешением на портативных устройствах. Мы рады, что MediaTek внедрила AV1 в их SoC Dimensity 1000 5G", - сказал Мэтт Фрост - директор по управлению продуктами Google Chrome.

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mediatek dimensity 1000 5g av1
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Было бы нагляднее с графиками.. Но и так понятно!
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